Z tego artykułu się dowiesz: Jakie wyniki miał Budimex w I kwartale 2026 r.

Jaki będzie cały rok dla grupy.

Jaka jest wartość portfela zamówień.

Jakie trendy widzi zarząd.

Podczas czwartkowej sesji akcje Budimeksu tanieją o 0,5 proc. do 693 zł. Rynek spokojnie przyjął wyniki za I kwartał. Choć są słabsze niż rok temu, to i tak prezentują się solidnie, biorąc pod uwagę długą i wyjątkowo mroźną tegoroczną zimę.

Jakie plany ma Budimex na 2026 rok

Portfel zamówień grupy Budimex 31 marca 2026 r. wynosił rekordowe 18,8 mld zł. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń–marzec 2026 r. zbliżyła się do 3,6 mld zł. Po 31 marca podpisane zostały umowy o wartości około 400 mln zł. Dodatkowo, wartość kontraktów, w których oferty spółek grupy są najniższe lub zostały ocenione przez zamawiających najwyżej, to ponad 7,1 mld zł.

Zarząd podtrzymał cel kontraktacji na poziomie około 8 mld zł w 2026 r. W ocenie prezesa, widać wzrost presji na marże i na ceny materiałów budowlanych.

– Po pierwszym kwartale widzimy mocną kontraktację, ale należy zaznaczyć, że część kontraktów została wygrana w poprzednim roku. Wynik jest efektem bieżącej aktywności sprzedażowej, jak i finalizacji postępowań rozpoczętych wcześniej. Widzimy, że rynek jest bardzo konkurencyjny – mówi prezes, Artur Popko. Dodaje, że po okresie spowolnienia wiele firm agresywnie walczy, schodząc z ceną do poziomów kwot, które mogą być trudne do obrony w trakcie realizacji kontraktów.

– To nie jest kierunek, w którym zmierzamy. Składamy oferty odpowiedzialnie i nie chcemy uczestniczyć w wojnie cenowej. To pozwala na utrzymanie portfela i rentowności na kontraktach – powiedział prezes. Podkreślił też, że wszystkie zawarte kontrakty mają wzory dotyczące waloryzacji i są bezpieczne.

– Stanowią filar na kolejne trzy lata – podsumował prezes.

Wyniki Budimeksu w I kwartale

W I kwartale grupa Budimex odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży o niemal 9 proc. do około 1,5 mld zł, przy nieznacznym wzroście poziomu rentowności operacyjnej o 0,2 pkt. proc. Przychody są o niespełna 1 proc. niższe od średniej z prognoz analityków.

EBITDA rok do roku urosła o 5 proc. i była o ponad 9 proc. wyższa niż oczekiwał rynek. Zysk operacyjny przebił oczekiwania o 2 proc. Spadł rok do roku o 6 proc. do 104,1 mln zł. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej skurczył się o prawie jedną czwartą do 86,3 mln zł i był o 2 proc. niższy niż średnio oczekiwał rynek.

W pierwszym kwartale roku 2026 udział przychodów osiąganych na rynkach zagranicznych pozostał na zbliżonym poziomie. Wzrosty odnotowano na rynkach słowackim oraz łotewskim, a spadek na rynku czeskim. Na rynku polskim przychody spadły m.in. z uwagi na wspomnianą już mroźną i długą zimę.