WIG20 oddał 1,01 procent przy obrocie przekraczającym 1,82 miliarda złotych, gdy indeks szerokiego rynku WIG stracił 0,81 procent z licznikiem obrotu pokazującym niemal 2,27 miliarda złotych. Spadki mogą jawić się jako dynamiczne, ale na dzisiejszą przecenę warto spojrzeć przez pryzmat środowego skoku na północ, który umocnił WIG20 o 2,83 procent, gdy indeks WIG zyskał 2,56 procent. Również obrót był czytelnie mniejszy i tylko w WIG20 można mówić o spadku aktywności o około 600 milionów złotych. Obraz sesji złożony z tych elementów pozwala ocenić rozdanie jako relatywnie skromną korektę środowego optymizmu. Częścią słabości GPW było przeniesienie atmosfery z rynków bazowych korygujących swój środowy optymizm i wykazujących czytelnie mniejszą wrażliwość na dalszą przecenę ropy, która na kontraktach WTI i Brent traciła dziś po około 4 procent. W istocie, GPW również nie wykazywała wrażliwości na umocnienie złotego do dolara, co na poprzednich sesjach było ważną zmienną w budowaniu odbicia w Warszawie. Technicznie patrząc sesję należy uznać za cofnięcie, które nie neguje ostatnich sukcesów strony popytowej. W mocy pozostało wybicie wykres indeksu z konsolidacji granej w rejonie 3500 pkt. i połamanie lokalnej fali spadkowej. Luka-wsparcie z wczorajszego otwarcia nie była nawet testowana, więc trudno mówić o jakimś sukcesie technicznym podaży. Za sukces sprzedających można uznać pchnięcie WIG20 pod psychologiczne wsparcie w rejonie 3600 pkt., ale przebieg notowań wskazuje, iż indeks raczej konsolidował się w rejonie wsparcia niż naprawdę dynamiczne przebił barierę o małym znaczeniu technicznym. Całość sumuje się w obraz rozdania, które nie przyniosło zmian na wykresie WIG20. Jeśli gdzieś szukać ostrzeżenia dla strony popytowej, to w stracie wrażliwości giełd bazowych na spadki cen ropy i doniesienia o możliwym zakończeniu wojny między USA i Iranem, co sygnalizuje, iż zmienne płynące z tego kierunku zostały w dużej mierze uwzględnione w cenach.

Adam Stańczak

Analityk DM BOŚ

Wydział Analiz Rynkowych

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.