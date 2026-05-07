Z tego artykułu dowiesz się: Jakie były wyniki Asbisu w I kwartale 2026 r.

Co jest motorem wzrostów w grupie.

Jak zapowiada się cały rok.

Jak analitycy oceniają wyniki Asbisu.

Notowania Asbisu podczas czwartkowej sesji oscylują w okolicach wczorajszego zamknięcia. Spółka opublikowała raport za I kwartał 2026 r.

Reklama Reklama

– Zakończyliśmy najlepszy kwartał w historii. Nie tylko najlepszy I kwartał roku, ale najlepszy kwartał od początku naszego istnienia – komentował Serhei Kostevitch, prezes Asbisu.

Czytaj więcej Analizy rynkowe Rumaki kwietnia. W maju też będą galopować? Styczeń i luty dla GPW były świetne, ale wybuch konfliktu na Bliskim Wschodzie zwiększył awersję do ryzyka. W marcu mniej niż 30 spółek przyniosło...

Jakie wyniki miał Asbis w I kwartale 2026 r.

Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2026 r. wzrosły o 72 proc. i wyniosły blisko 1,3 mld USD (4,6 mld zł). Zysk netto wzrósł niemal pięciokrotnie do 36,3 mln USD (131,5 mln zł).

Warto odnotować, że Asbis wypracował mocny wzrost marży zysku brutto, która wyniosła 8,62 proc. wobec 7 proc. rok temu i wobec 7,88 proc. w bardzo dobrym IV kwartale ubiegłego roku. Wzrost marży brutto wynikał z bardzo dużego popytu na produkty do rozwoju infrastruktury AI, ograniczenia dostaw w określonych segmentach produktów, ulepszonej oferty oraz zwiększonej zdolności grupy do sprzedaży większej liczby produktów w istniejących kanałach – uzasadnia Asbis.

Region WNP utrzymał największy udział w przychodach (ponad 39 proc.). Największym pod względem sprzedaży krajem była Ukraina. Z kolei Polska zajęła siódme miejsce z przychodami na poziomie 66 mln USD, co oznacza wzrost o niemal dwie trzecie względem analogicznego okresu ubiegłego roku.

Analitycy podkreślają, że wyniki Asbisu są powyżej oczekiwań.

„Skokowy wzrost sprzedaży serwerów był głównym motorem sprzedaży w 1Q26, ale zwracamy uwagę także na istotny wzrost sprzedaży smartfonów. Sprzedaż smartfonów była przyczyną wysokiej sprzedaży na Ukrainie, a serwerów m.in. Tajwan i Holandia. W strukturze widzimy spadek sprzedaży w UAE co ma najprawdopodobniej związek z wojną w Iranie. Zmiana struktury sprzedażowej i efekt FIFO spowodowały ekspansję marży brutto, zakładaliśmy wzrost, ale nie aż tak wysoki jak spółka zaraportowała” – czytamy w raporcie analitycznym przygotowanym przez Ipopemę.

Jakie plany ma Asbis

Asbis kontynuuje politykę dywidendową. 6 maja walne zgromadzenie podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy finalnej za rok 2025 w wysokości 0,35 USD na akcję. Łącznie z dywidendą zaliczkową wypłaconą w listopadzie 2025 r. w wysokości 0,2 centa USD na akcję, finalna dywidenda z zysków za 2025 r. wyniesie 0,55 USD.

Zarząd w przyszłość patrzy z optymizmem.

– Wierzymy, że szeroko zakrojone inwestycje w infrastrukturę AI pozostaną motorem napędowym wzrostu w 2026 roku i w kolejnych latach. Dostrzegamy atrakcyjne możliwości rozwoju na nowych rynkach w Afryce, takich jak Algieria, Ghana i Wybrzeże Kości Słoniowej, a także na rynku Arabii Saudyjskiej. Planujemy dalsze inwestycje w rozwój Breezy, a także w rozwój naszych marek własnych. Z optymizmem patrzymy w nadchodzące miesiące 2026 roku – podsumowuje prezes.