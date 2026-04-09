Z tego artykułu dowiesz się: Jak poradził sobie portfel dywidendowy w I kwartale 2026 r.

Jakie 25 spółek analitycy wskazują na II kwartał.

Jakie branże dominują w rekomendacjach.

Dlaczego drugi kwartał jest kluczowy dla wypłat dywidend na polskim rynku akcji.

WIG zakończył I kwartał 2026 r. na poziomie 122 458,57 pkt, czyli o prawie 4,5 proc. wyższym niż zanotowany na koniec 2025 r. Gdyby nie nerwowy marzec, wynik byłby jeszcze lepszy. Jednak huśtawka notowań, wywołana przez eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, urealniła wyceny wielu notowanych na GPW spółek.

Znalazło to odzwierciedlenie również w wynikach naszego portfela dywidendowego. W trakcie trzech pierwszych miesięcy 2026 r. jego wartość średnio spadła o 0,6 proc. Żadnemu z biur nie udało się wygrać z rynkiem. Najbliżej były BM BNP Paribas (3,4 proc.) oraz BM Banku Millennium (3,1 proc.). Na plusie (2,2 proc.) jest też portfel Noble Securities, natomiast DM BDM i BM PKO BP zakończyły kwartał pod kreską.

Jaki był I kwartał 2026 r.

W sumie analitycy na pierwsze trzy miesiące 2026 r. wytypowali 24 różne spółki. Były to: Agora, Asbis, Asseco SEE, ATM Grupa, Benefit Systems, BNP, Budimex, CD Projekt, cyber_Folks, Dom Development, Elektrotim, Kruk, LPP, Mo-Bruk, Mostostal Zabrze, Murapol, Passus, Pekao, Rainbow Tours, Shoper, Torpol, Voxel, WP oraz XTB. Z tego grona pięć zostało wytypowanych przez więcej niż jedno biuro maklerskie (Benefit Systems, Dom Development, Mo-Bruk, Torpol i WP).

WIGdiv jest obliczany od 31 grudnia 2010 r. W dniu bazowym wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. Obecnie oscyluje w okolicach 2600-2700 pkt. Wskaźnik jest mocno skorelowany z szerokim WIG - porusza się w trendzie wzrostowym od jesieni 2022 r. Największy udział w portfelu WIGdiv ma Orlen, prawie 12 proc. Wiceliderem jest LPP z niespełna 11-proc. udziałem. Znaczącą wagę mają też: Santander BP (10 proc.), Pekao (9,8 proc.), PZU (9,6 proc.), CD Projekt (prawie 8 proc.), Kęty (4,6 proc.), Asseco Poland (4,5 proc.) i Budimex (4 proc.). Foto: GG Parkiet

Większość ze wspomnianych 24 spółek zakończyła kwartał pod kreską. Dwucyfrowe spadki zanotowały m.in. Shoper czy cyber_Folks, które wcześniej na rynku błyszczały. W ich przypadku mocna przecena była przede wszystkim pokłosiem obaw o wpływ AI na biznes technologicznych firm. Mimo iż zdaniem analityków obawy te – przynajmniej w przypadku Vercomu, cyber_Folks czy Shopera – są przesadzone i nieuzasadnione. Czas pokaże, czy w kolejnych miesiącach sektor znów wróci do łask inwestorów. W grupie najmocniej przecenionych w I kwartale spółek znalazły się również Voxel i Rainbow Tours. Tej pierwszej nie sprzyjają zmiany regulacyjne, związane z rozliczaniem badań medycznych. Z kolei w Rainbow Tours przecena wynikała z negatywnego wpływu zawirowań geopolitycznych na branżę turystyczną. Zarząd uspokaja.

– Moim zdaniem inwestorzy trochę przeszacowują wpływ tej sytuacji na nasz biznes. Dla nas Bliski Wschód to jest około 2,4 proc. sprzedaży. Ten sezon letni, na razie wszystko na to wskazuje, będzie bardzo dobry, zarówno jeżeli chodzi o poziom sprzedaży, przychody, ale też jeżeli chodzi o marżę – mówił Maciej Szczechura, prezes Rainbow Tours, w niedawnym programie „Prosto z Parkietu”. W turystyczną spółkę nadal wierzy BM PKO BP, które miało ją w portfelu na I kwartał i zostawiło wśród wskazań na najbliższe trzy miesiące.

Na palcach jednej ręki można policzyć wytypowane spółki, które w I kwartale były na drugim biegunie, czyli których akcje przyniosły dwucyfrowe stopy zwrotu. Najjaśniej błyszczały: Passus, Asbis, XTB oraz BNP. Dobrze poradziły sobie też Torpol i LPP. Passus i Asbis zostały wytypowane trafnie przez BM Banku Millennium, XTB przez BM BNP, a na BNP postawiło Noble Securities. Niektóre z gwiazd zostały w portfelu na II kwartał. W tym gronie są m.in. Asbis oraz XTB.

Wskazania na II kwartał 2026 r.

Do portfela na drugi kwartał eksperci z sześciu różnych biur (do typowania spółek dołączyła Ipopema Securities) wskazali w sumie 25 różnych spółek (wszystkie opisujemy w ramkach powyżej), z czego sześć zostało wytypowanych przez więcej niż jedno biuro. Są to: Benefit Systems, Dom Development, LPP, Pekao, Torpol oraz XTB. W ścisłym gronie faworytów znalazły się Dom Development i LPP. Na te spółki wskazały aż trzy biura maklerskie. Z kolei Benefit Systems, Pekao, Torpol oraz XTB zebrały po dwa wskazania.

W każdej edycji portfela możemy znaleźć reprezentantów niemal wszystkich branż. Nie inaczej jest teraz. Mamy deweloperów, spółki finansowe, medyczne, mediowe, telekomunikacyjne, przemysłowe, spożywcze, budowlane czy handlowe. Zdecydowanie dominują firmy średniej wielkości. Blue chips jest stosunkowo niewiele. To m.in. Pekao, które jest dywidendowym pewniakiem w sektorze finansowym i w tym roku również powinno hojnie sypnąć groszem. Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie 5,18 mld zł zysku za 2025 r. na dywidendę, co przekłada się na 19,77 zł na akcję. Przy obecnym kursie proponowana kwota oznacza stopę dywidendy sięgającą 9 proc.

Rzut oka na branże

W 2025 r. spółki notowane na warszawskiej giełdzie wypłaciły akcjonariuszom rekordowe 40 mld zł dywidend. Ten imponujący wynik udało się osiągnąć w dużej mierze właśnie dzięki bankom. Biorąc pod uwagę dobrą kondycję sektora i rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że banki również w tym roku podbiją dywidendowe statystyki. Dobrze zapowiadają się też dywidendy od giełdowych deweloperów. Nic więc dziwnego, że w najnowszej edycji portfela znalazło się ich kilku.

Do grona dywidendowych dołączyły również spółki reprezentujące innowacyjne branże. A jeszcze kilka lat temu w dywidendowych statystykach były rodzynkami. Teraz oprócz tradycyjnego pewniaka, jakim jest grupa Asseco mamy też cyber_Folks, Synektika czy Compa. Zaczęli pojawiać się również producenci gier.

Rosną też dywidendy od sektora handlowego, w najnowszej edycji portfela reprezentowanego przez wspomniane już LPP. Priorytetem dla handlowej grupy na 2026 r. jest solidna rentowność. Eksperci podkreślają, że LPP weszło w 2026 r. z wynikami lepszymi od oczekiwań i mocniejszą marżą brutto.

„W najbliższym kwartale LPP może dalej korzystać z rozpędu Sinsaya, automatyzacji logistyki i efektów skali, choć spółka sygnalizuje też ryzyko wzrostu kosztów transportu związane z napięciami na Bliskim Wschodzie” – podkreśla BM Banku Millennium. Z kolei Ipopema Securities wskazuje na mocną marżę brutto ze sprzedaży, stabilizację CAPEX-u oraz oczekiwany wzrost wolnych przepływów pieniężnych. To wszystko sprzyja wysokim dywidendom i notowaniom.

Czas raportów

Pierwszy kwartał jest tradycyjnie kiepskim okresem, jeśli chodzi o dywidendy – stopy zwrotu z akcji poszczególnych spółek ewentualnie podbijają zaliczki. Natomiast co do zasady czasem dywidendowych żniw jest drugi kwartał. To właśnie wtedy przypada okres publikacji raportów rocznych (spółki z rynku głównego mają czas do końca kwietnia) i z reguły przy tej okazji na rynek trafiają rekomendacje zarządów. W sumie podano ich już ponad 40 – wynika z naszych szacunków. Również zazwyczaj na II kwartał przypada termin ustalenia prawa do wypłaty, a to właśnie wtedy uwzględniamy dywidendy, licząc stopy zwrotu za dany okres.

Spółki notowane na warszawskiej giełdzie oferują stosunkowo wysokie stopy dywidendy. Średnia dla WIG przekracza 4 proc. I to przy niemal rekordowych wycenach akcji. W obliczu spadających stóp procentowych i topniejącego oprocentowania lokat i rachunków oszczędnościowych, inwestycja w spółki dywidendowe wydaje się ciekawą opcją. Szczególnie w scenariuszu, w którym zawirowania geopolityczne wreszcie się uspokoją i kapitał znów zacznie wracać na rynki akcji. Środowe wzrosty na giełdach, spowodowane informacjami o możliwym końcu konfliktu, czynią ten scenariusz coraz bardziej prawdopodobnym.

Polskie spółki – mimo trwającej już ponad trzy lata hossy – niesą przewartościowane w zestawieniu z zagranicznymi konkurentami i w stosunku do wycen historycznych (biorąc pod uwagę relację do zysków spółek, czyli m.in. wskaźnik C/Z).

Oczywiście dużo będzie zależało od kondycji polskiej gospodarki. Przed eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie ekonomiści zakładali kontynuację ożywienia gospodarczego, z dynamiką PKB w okolicach 3,5-3,8 proc. w 2026 r. (oraz około 3 proc. w roku przyszłym). Jednak prognozy poszły w dół z uwagi na wyższe ceny energii i transportu, wolniejszy wzrost realnych dochodów, większą ostrożność inwestycyjną firm oraz wzrost globalnej awersji do ryzyka. Credit Agricole obniżył prognozę wzrostu PKB w Polsce w 2026 r. do 3,3 proc. (pozostawiając jednocześnie prognozę na 2027 r. bez zmian na poziomie 3 proc.). Z kolei ekonomiści Citi zrewidowali prognozę dynamiki PKB Polski w 2026 r. do 3,9 proc. z 4 proc.

Agora jest faworytem DM BDM. Wyniki spółki za IV kwartał były powyżej oczekiwań. „W 2026 roku spodziewamy się dalszej poprawy odczytów w segmencie radio oraz niewielkiej erozji w ujęciu r/r w segmencie film i książka. Agora ma dobrą pozycję bilansową do utrzymania trwałej polityki wypłat dywidend” – uzasadniają eksperci. Foto: GG Parkiet

Ambrę do najnowszego zestawienia dywidendowego na drugi kwartał wytypowała Ipopema Securities. Wskazuje na wzrost marży brutto ze sprzedaży z potencjałem do dalszej poprawy. Argumentem przemawiającym za Ambrą jest również wieloletnia polityka dywidendowa ze stopą dywidendy rzędu 6 proc. Foto: GG Parkiet

Asbis ma za sobą mocną falę wzrostową notowań. W dalszą dobrą passę spółki wierzy BM Banku Millennium. Po udanym 2025 r. Asbis wypłaci rekordową dywidendę. Rada dyrektorów rekomenduje 0,35 USD na akcję. Łącznie z dywidendą zaliczkową wypłaconą w listopadzie wysokość dywidendy za 2025 r. może wynieść 0,55 USD. Foto: GG Parkiet

Atal jest faworytem Noble Securities. Eksperci wskazują na wysoką dywidendę za 2025 r. (stopa 8 proc., 88 proc. zysku na dywidendę). „Spodziewamy się stopniowego wzrostu liczby sprzedawanych mieszkań i rekordowych wyników Atalu w 2026 r., implikujących wskaźnik ceny do zysku na 2026 r. na poziomie 4,9” – argumentują eksperci. Foto: GG Parkiet

Auto Partner wchodzi w etap, w którym wcześniejsze inwestycje będą coraz mocniej procentować. „Wsparciem na najbliższy kwartał jest też odwrócenie niekorzystnego trendu walutowego. Słabszy PLN po kilku latach presji marżowej poprawia warunki handlowe w biznesie opartym na imporcie części” – uzasadnia BM Banku Millennium. Foto: GG Parkiet

Benefit Systems został wytypowany do portfela przez dwa biura: BNP Paribas oraz PKO BP. Biznes Benefitu mocno rośnie. Niedawno zarząd podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej na lata 2026-2028, według której będzie rekomendować wypłatę co najmniej 60 proc. skorygowanego skonsolidowanego zysku netto grupy. Foto: GG Parkiet

Budimex jest dywidendowym pewniakiem. Do najnowszej edycji portfela spółkę wytypowało BM BNP. W 2025 r. Budimex wypłacił dywidendę w wysokości 25,43 zł na akcję. Zarząd rekomenduje żeby w tym roku było to 32,42 zł, czyli łącznie 827,7 mln zł. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 3 czerwca, a wypłaty 10 czerwca. Foto: GG Parkiet

Comp poprawia wyniki, co ma odzwierciedlenie w wycenie akcji. Rosną też transfery do akcjonariuszy. Z opublikowanej w zeszłym roku strategii wynika, że dzięki planowanemu wzrostowi EBIDTA transfer do akcjonariuszy wzrośnie do 70 mln zł w 2026 r., 79 mln zł w 2027 r. i 91 mln zł w 2028 r. Spółkę do portfela wytypowało BM BNP. Foto: GG Parkiet

cyber-Folks jest faworytem BM BNP. Technologiczna spółka skutecznie łączy inwestycje i dynamiczny rozwój biznesu (m.in. przez przejęcia) z wypłatą sutej dywidendy. W latach 2017–2025 przychody grupy cyber_Folks rosły średnio o około 36 proc. rocznie, a skorygowana EBITDA w tempie około 37 proc. w ujęciu CAGR. Foto: GG Parkiet

Dom Development został wytypowany przez trzy biura: Noble Securities, Millennium oraz PKO BP. Eksperci wskazują na solidną 6-proc. stopę dywidendy. Podkreślają też, że grupa ma bardzo mocną bazę wynikową na 2026 r. (wysoka przewidywalność wyników z nadal zdrowym popytem). A po korekcie kursu wycena stała się atrakcyjna Foto: GG Parkiet

Eneę wytypowało BM Banku Millennium. „ Spółka pozostaje jedną z bardziej wyraźnych giełdowych ekspozycji na ewentualne złagodzenie presji kosztowej ETS. Jest to istotne dla grupy nadal mocno opartej na wytwarzaniu konwencjonalnym, więc niższy koszt CO2 mógłby wspierać jej wyniki operacyjne”- uzasadniają eksperci. Foto: GG Parkiet

Ferro trafiło do zestawienia za sprawą Noble Securities. Na 2026 r. eksperci prognozują poprawę wyników. Spodziewają się wyższej aktywności remontowej (więcej transakcji na pierwotnym i wtórnym rynku mieszkaniowym). Atutem Ferro jest też relatywnie niska (jednocyfrowe mnożniki) wycena i 8-proc. stopa dywidendy. Foto: GG Parkiet

Kino Polska jest faworytem DM BDM. W 2025 r. spółka ustanowiła nowy rekord wynikowy. „Kino Polska TV jako część Canal + Group oferuje na kolejne okresy nadal atrakcyjny (na tle branży) profil wzrostu rezultatów w połączeniu z perspektywą rosnącej rentowności strumienia dywidend”- uzasadniają eksperci. Foto: GG Parkiet

LPP zostało wytypowane do portfela na II kwartał przez trzy biura: Ipopemę, Millennium i BNP. Eksperci z Ipopemy podkreślają, że LPP weszło w 2026 r. z wynikami wyraźnie lepszymi od oczekiwań, z mocniejszą marżą brutto, niższymi kosztami sklepów i logistyki oraz podniesionymi oczekiwaniami marżowymi na 2026 r. Foto: GG Parkiet

Mostostal Zabrze pojawił się w portfelu za sprawą BM Banku Millennium. „Spółka opiera się dziś na solidnym filarze w postaci realizacji przemysłowych i projektowania, gdzie dobra rentowność, udane końcowe rozliczenia i duży backlog tworzą mocną bazę dla wyników w najbliższym kwartale” - uzasadniają eksperci. Foto: GG Parkiet

Murapol znalazł się wśród wskazań na II kwartał dzięki Noble Securities. Deweloperską spółkę wyróżnia wysoka stopa dywidendy rzędu 13 proc. oraz atrakcyjna wycena. Przy prognozach na 2026 r. wskaźnik ceny do zysku wynosi 5,6, a EV/EBITDA 5,5. Eksperci zakładają ok. 10-proc. wzrost liczby sprzedanych mieszkań w 2026 r. Foto: GG Parkiet

Pekao niemal co kwartał gości w naszym dywidendowym portfelu. Teraz na tę spółkę wskazały dwa podmioty: Ipopema Securities oraz BM PKO BP. Eksperci wskazują na wysoką stopę dywidendy na 2026 r. rzędu 9-10 proc. oraz dobre perspektywy na kolejne lata (mniej obniżek stopy referencyjnej sprzyja bankom). Foto: GG Parkiet

PTWP jest faworytem DM BDM. Eksperci podkreślają, że spółka systematycznie podejmuje szereg istotnych działań, które wzmacniają jej pozycję w dwóch kluczowych filarach biznesowych. „Dostrzegamy impulsy wzrostu zarówno w segmencie portali internetowych jak i w segmencie organizacji kongresów” - uzasadnia DM BDM. Foto: GG Parkiet

Rainbow Tours ma za sobą mocny spadek wyceny spowodowany eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zdaniem BM PKO BP turystyczna spółka może być ciekawą propozycją na II kwartał. Czas pokaże czy jej notowania zaczną odbijać. Zarząd podkreśla, że perspektywy dla biznesu na 2026 r. - mimo trwających zawirowań - nadal są dobre. Foto: GG Parkiet

Synektik został wytypowany do najnowszego zestawienia przez BM BNP Paribas. Zarząd Synektika oczekuje dalszego wzrostu dynamiki znormalizowanej EBITDA oraz wyższych przychodów powtarzalnych. Na koniec grudnia 2025 r. portfel zamówień Synektika wynosił 73,2 mln zł, a aktywne oferty 165,9 mln zł. Foto: GG Parkiet

Torpol pojawił się w portfelu dzięki dwóm biurom: Millennium oraz BNP. Eksperci BM Banku Millennium podkreślają ekspozycję Torpolu na wzrost nakładów na kolej i tramwaje. Zwracają również uwagę, że duża skala krajowych przetargów tworzy dobre warunki do dalszej budowy portfela zamówień giełdowej grupy. Foto: GG Parkiet

Toya jest faworytem Noble Securities. Eksperci wskazują na dobre wyniki za IV kwartał 2025 r., aktualną niską wycenę oraz dobre perspektywy na 2026 r. Przy ich prognozach wynikowych dla grupy na obecny rok, wskaźnik ceny do zysku wynosi 7, a EV/EBITDA 4,2. Niewykluczone również, że w czerwcu spółka wróci do skupu akcji. Foto: GG Parkiet

Voxel ma za sobą mocną przecenę akcji, spowodowaną zmianą regulacji które mogą mieć niekorzystny wpływ na jego biznes i wyniki. Czas pokaże czy uda mu się tak przemodelować biznes, by to ryzyko zniwelować. W medyczną spółkę wierzy BM PKO BP, które wytypowało ją do zestawienia na najbliższe trzy miesiące. Foto: GG Parkiet