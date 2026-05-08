– Jeśli chodzi o perspektywy rozwoju, to mimo dość istotnych inwestycji, cały czas jesteśmy obserwatorem tego, co dzieje się na rynku. Mamy świadomość, że bez konsolidacji będzie trudno zachować obecne poziomy przychodu w dłuższej perspektywie i szanse na zyskowne funkcjonowanie na rynku – powiedział w czwartek Miłosz Kolbuszewski, dyrektor finansowy Monnari Trade podczas telekonferencji poświęconej wynikom finansowym i planom grupy.

W 2025 roku łódzka spółka prowadząca sklepy z odzieżą damską zwiększyła istotnie skalę biznesu poprzez włączenie do grupy m.in. marek 5.10.15 i Quiosque. Na koniec grudnia sieć sprzedaży detalicznej Monnari Trade obejmowała 338 sklepów o powierzchni 60,4 tys. m kw. Rok wcześniej było to odpowiednio 211 i 47,3 tys. m kw.