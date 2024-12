Wzrostowy początek grudnia na naszym parkiecie dał nadzieję na udaną końcówkę roku dla posiadaczy akcji. Czy jest szansa na odbicie w grudniu i tym samym poprawę stóp zwrotu w całym 2024 roku?

Ostatnie miesiące to relatywna słabość indeksów WIG20 czy MSCI Poland do rynków bazowych czy rynków wschodzących. Oceniając po perspektywach polskiej gospodarki, jak i wycenach spółek, w scenariuszu bazowym widzę potencjał do odreagowania słabości. Znamiennym faktem jest, że trudno jednoznacznie znaleźć argumenty za sprzedażą większości dużych czy średnich spółek.

Reklama

Czytaj więcej Portfel fundamentalny Typy na grudzień. Na celowniku spółki z szerokiego rynku Wytypowane przed miesiącem przez analityków spółki przyniosły wszystkim portfelom zyski mimo słabego zachowania całego rynku. Na które walory eksperci postawili w końcówce 2024 roku?

Wyborcze zwycięstwo Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych przyniosło dalsze zwyżki na amerykańskim rynku i umocnienie dolara, co odwróciło uwagę inwestorów od rynków wchodzących. Jak długo taki stan, który raczej nie sprzyja GPW, może się utrzymać?

W ujęciu globalnym tzw. Trump trade wydaje się zaawansowany co do skali. Cezurą czasową jest 20 stycznia 2025 r. i nominacja prezydenta elekta oraz jego pierwsze decyzje, w tym związane z wojną w Ukrainie, cłami wobec Meksyku i Kanady oraz rywalizacją USA z Chinami, co negatywnie wpływało na sentyment do MSCI Poland. Zakładam, że geopolityczne obawy są w cenie na GPW, natomiast fundamenty polskich spółek czy gospodarki będą przemawiać za końcem relatywnej słabości naszego rynku. Korekta siły dolara oraz spadek rentowności amerykańskich 10-latek z ok. 4,50 proc. do ok. 4,20 proc. wzmacnia rozważania o rozgrywaniu spadku stóp procentowych, który wspiera wycenę akcji i wynika ze spadku realnej stopy procentowej, a nie pogorszenia perspektyw makro.

Trwająca pół roku korekta na warszawskiej giełdzie w wielu przypadkach zabrała sporą część wcześniej wypracowanych zysków inwestorom. Z drugiej strony ceny akcji są wyraźnie niżej niż jeszcze kilka miesięcy temu. Czy obecny poziom wycen jest atrakcyjny, uwzględniając perspektywy 2025 roku?

W 2024 roku naszymi „top pickami” były m.in. CCC, Elektrotim czy XTB, które wypracowały trzycyfrowe stopy zwrotu. Wśród pokrywanych przez nas spółek widzimy zdecydowaną przewagę firm interesujących do kupna i utrzymującą się w ostatnich miesiącach słabość WIG-u. Ale oczekiwany wzrost PKB Polski w 2025–2026 r. o 3,5 proc. sprzyja fundamentalnej selekcji spółek. Oceniając rynek z punktu widzenia cykli, widzimy analogie z 2012–2016 r., które sprzyjają zmianie WIG w najbliższym roku od -5 proc. do 15 proc. i lepszemu postrzeganiu akcji polskich spółek.