Typy na grudzień. Na celowniku spółki z szerokiego rynku

Mimo zawirowań na krajowym parkiecie w listopadzie, tym razem wszystkie biura maklerskie biorące udział w rywalizacji portfeli fundamentalnych mogły się pochwalić zyskami. Warto to docenić, bo nie był to spokojny okres dla posiadaczy akcji. Po wyborczej wygranej Donalda Trumpa oraz wskutek nowych gróźb Władimira Putina nasz parkiet znów zaczął być postrzegany jako rynek podwyższonego ryzyka, co zachwiało krajowymi indeksami, choć już w drugiej połowie miesiąca nastroje uległy wyraźnej poprawie i wskaźniki częściowo zdołały odrobić straty. Najmocniej te zawirowania odczuli posiadacze walorów największych firm. Nieco bardziej odporne okazały się mniejsze spółki, mające dużo większą reprezentację w portfelach naszych ekspertów.

Grudniowe przetasowania w portfelach

Spółki, na które postawili przed miesiącem nasi eksperci, tym razem w większości okazały się trafione, mając pozytywny wpływ na wyniki listopadowych typowań. Wśród największych rozczarowań znalazły się Agora i Budimex. Wbrew oczekiwaniom stawiających na nie ekspertów w listopadzie obie spółki pogłębiły korektę, wyznaczając nowe tegoroczne dołki notowań. W efekcie dla budowlanej spółki nie znalazło się już miejsce w żadnym z portfeli na kolejny miesiąc.

Na drugim biegunie znalazły się akcje CCC, które, nie zważając na korektę na rynku, z powodzeniem kontynuowały pozytywny trend z poprzednich miesięcy, przynosząc w listopadzie blisko 18 proc. zysku. Z pozostałych spółek obecnych w portfelach nieco mniejsze, choć nadal dwucyfrowe, zyski przyniosły jeszcze walory Cyber_Folks, Benefit Systems, Cyfrowego Polsatu i Kino Polska.

Mając na uwadze rozczarowujące poprzednie miesiące, tym razem eksperci z większą ostrożnością podeszli do spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. W porównaniu z poprzednim miesiącem z łask wypadły niemal wszystkie banki. W grudniu nie mogły już liczyć na przychylność typujących, którzy chętnie pozbywali się ich z portfeli. Jedynym wyjątkiem jest PKO BP, który pod względem wyników pozytywnie wyróżnia się na tle całego sektora. Z pozostałych dużych spółek więcej zwolenników zyskał Cyfrowy Polsat, dla którego w bieżącym miesiącu znalazło się miejsce aż w trzech portfelach.