31 grudnia 2036 roku będzie ostatnim dniem opracowywania stawek referencyjnych WIBID i WIBOR dla wszystkich kluczowych terminów fixingowych, tj. 1 miesiąc (1M), 3 miesiące (3M) oraz 6 miesięcy (6M) – podał administrator wskaźników referencyjnych w poniedziałkowym komunikacie. WIBOR jest najważniejszym indeksem na rynku kredytów mieszkaniowych oraz dla szeroko pojętego rynku finansowego. Jego likwidacja to element prowadzonej od kilku lat reformy wskaźników referencyjnych.

Reklama Reklama

Kiedy zniknie WIBOR

Administrator wskazał również, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami termin fixingowy Overnight (O/N) nie będzie opracowywany od 1 października 2026 r. Wskaźnik referencyjny WIBOR dla terminu fixingowego 1 rok, w związku z nałożeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego zobowiązania do jego publikowania zgodnie z art. 21 ust. 3 BMR, będzie opracowywany do 21 grudnia 2026 roku KNF zachowuje jednak możliwość przedłużenia tego zobowiązania o kolejne 12 miesięcy.

Data likwidacji stawek referencyjnych WIBID i WIBOR tj. 1 stycznia 2037 roku, została wskazana przez administratora na podstawie przeprowadzonych analiz opartych na dostępnych dla administratora danych dotyczących rzeczywistego profilu zapadalności należności w krajowym sektorze bankowym ważonego faktycznymi spłatami, danych ogólnodostępnych przekazanych przez Narodowy Bank Polski oraz na podstawie danych dotyczących struktury zapadalności obligacji skarbowych oraz nieskarbowych, których oprocentowanie oparte jest o kluczowy wskaźnik referencyjny WIBOR.

Reforma wskaźników – co zastąpi WIBOR

Decyzja dotycząca zaprzestania opracowywania stawek WIBID i WIBOR została podjęta w trybie art. 21 rozporządzenia BMR i jest wynikiem analizy uwarunkowań oraz przesłanek do jej wdrożenia, której przeprowadzenie planowano na 2026 rok Działania administratora wpisują się w reformę wskaźników referencyjnych, której celem jest zastąpienie tradycyjnych wskaźników typu IBOR nowoczesnymi wskaźnikami typu RFR. W Polsce rolę nowego wskaźnika referencyjnego ma pełnić POLSTR.

GPW Benchmark podkreśla jednocześnie, że decyzja o wygaszeniu WIBOR-u nie wynika z zastrzeżeń dotyczących historycznej jakości, adekwatności czy reprezentatywności stawek WIBID i WIBOR. Administrator wskazuje, że wskaźniki te pozostają zgodne z wymogami rozporządzenia BMR.

Przyjęty model wygaszania WIBOR-u ma uwzględniać specyfikę polskiego rynku finansowego oraz dużą skalę wykorzystania wskaźnika w kredytach, obligacjach i innych instrumentach finansowych. Administrator zaznacza, że powodzenie reformy będzie wymagało stopniowego ograniczania wykorzystania WIBOR-u i przechodzenia rynku na rozwiązania oparte o POLSTR.