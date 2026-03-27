Oto marcowi twardziele. Czy w kwietniu też dadzą zarobić?

– Inwestorzy zaczynają wyceniać przyszłe, skonsolidowane możliwości – zarówno wzrost przychodów, jak i poprawę rentowności z uwagi na efekty synergii i nową strukturę biznesową. To dobry początek, a naszym zadaniem jest dostarczać kolejne dane, które jeszcze bardziej potwierdzą fundamentalną wartość grupy – tak prezes Trans Polonii, Dariusz Cegielski komentował mocne zwyżki notowań w lutym. Od początku marca kurs poszedł w górę o dodatkowe 115 proc. W tym tygodniu pojawiła się informacja, że Trans Polonia zamierza przejąć zagraniczną grupę transportową o szacowanej wartości aż 2 mld zł. Początkowo kurs zareagował wzrostem, ale w czwartek dominowała podaż, mogąca być skutkiem obaw o to, jak spółka zamierza sfinansować tak dużą inwestycję.

W przypadku Wasko wzrosty notowań rozpoczęły się w styczniu 2026 r. Od tego czasu akcje podrożały ponad trzykrotnie. Trudno wskazać jednoznaczną przyczynę – szczególnie, że komunikacja spółki z rynkiem pozostawia wiele do życzenia. Mimo kilkakrotnych prób nasze pytania pozostały bez odzewu.

W Medinice motorem wzrostów są natomiast postępy w komercjalizacji kluczowego projektu, a Virtusowi (podmiot dostarczający finansowanie dla sektora obronnego) pomaga obecna sytuacja geopolityczna i wzrost wydatków na zbrojenia. Kilka dni temu spółka poinformowała o nowym projekcie.

– Wejście w obszar surowców krytycznych i materiałów strategicznych może stanowić długoterminowy kierunek rozwoju i jest komplementarne wobec działalności grupy w obszarze przemysłu obronnego, technologii dual-use oraz projektów przemysłowych – mówi Rafał Rachalewski, prezes Grupy Virtus.

Orlen, JSW i Grupa Azoty

W gronie spółek, które w marcu radziły sobie znacznie lepiej niż rynek i przyniosły kilkunastoprocentowe stopy zwrotu są również m.in. CI Games, Mabion oraz kilka blue chips na czele z JSW, Orlenem i Grupą Azoty.