Z najnowszych danych NBP wynika, że w lutym wartość depozytów i innych zobowiązań w sektorze gospodarstw domowych wzrosła o 22,5 mld zł, tj. o 1,6 proc., do 1 461,8 mld zł. I była to wyłączna zasługa wzrostu depozytów bieżących (do których w tej klasyfikacji zaliczane są konta oszczędnościowe) o nieco ponad 27 mld zł. Lokaty terminowe bowiem zmniejszyły się o prawie 2,2 mld zł.

Reklama Reklama

W tym czasie zadłużenie netto sektora gospodarstw domowych wzrosło o 2,9 mld zł, o 0,3 proc. do 836,6 mld zł.

Zmaleje siła nabywcza

Czy to wszystko może oznaczać, że Polacy szykują się – pytanie, na co: czy na ciężkie czasy, czy na zwiększenie konsumpcji? W obu przypadkach warto mieć szybki dostęp do gotówki – której przez dwa miesiące przybyło w obiegu 4 mld zł, po spadku w styczniu.

Na razie prognozy konsumpcji nie są rewelacyjne. Sprzedaż detaliczna wzrosła w lutym o 5 proc. r/r, nieco poniżej prognoz. Jak piszą ekonomiści Banku Pekao, była ona prawdopodobnie negatywnie dotknięta przez niskie temperatury i niesprzyjającą zakupom pogodę.