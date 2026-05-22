Docelowym poziomem kapitalizacji rynkowej dla SpaceX ma być 1,5–2 biliona USD, co czyniłoby spółkę bezkompromisowo największym IPO w historii. Ma to pozwolić, jak prognozują źródła CNBC, na zgromadzenie aż 75 miliardów dolarów dodatkowego kapitału. Liczby są ogromne. Pytanie: czy to naprawdę tak dużo i czy ma to sens?

Reklama Reklama

75 miliardów to wystarczająco, by pokryć np. 40% prognozy CAPEX Google w 2026 roku. Kapitalizacja Google jest nieco ponad dwukrotnie większa niż domniemana kapitalizacja SpaceX, czy to więc wciąż tak mało?

To zależy. SpaceX na CAPEX w zeszłym roku wydał ok. 20 miliardów dolarów. Biorąc pod uwagę oczekiwany wzrost nakładów w następnych latach, można założyć ok. 2 lata pokrycia CAPEX poprzez kapitał zebrany z rynku detalicznego. Jaki jest z tym problem?

Problemem jest fakt, że im bliżej IPO, tym większy kryzys tożsamości przeżywa SpaceX. Ponad 60% CAPEX to nakłady na AI. Czy koszmarnie kapitałochłonne spółki kosmiczne mogą sobie pozwolić na coś, co leży poza ich działalnością operacyjną? SpaceX nie udało się zaprezentować żadnych planów czy rozwiązań, jak AI miałoby pomóc wynosić ładunki na orbitę.

W tym momencie muszę ostrzec też entuzjastów centrów danych w kosmosie, że jedynym środowiskiem, które jest mniej sprzyjające budowie centrów danych, zarówno fizycznie, jak i finansowo - jest jądro Ziemi. Spółki desperacko szukają sposobów przepalania przepływów gotówkowych; powinny zadowolić się kontynuowaniem budowania centrów danych w strefach aktywnie zagrożonych konfliktami zbrojnymi i katastrofami klimatycznymi.

Jeśli jakaś spółka ma wycenę na poziomie powyżej biliona dolarów, to nie jest już ona spółką, która szuka kapitału na rozwój. Jest to gigantyczny konglomerat z głębokim wsparciem instytucjonalnym, korporacyjnym i często rządowym.

Jedynym uzasadnieniem wprowadzenia takiego podmiotu na rynek publiczny jest dostarczenie płynności dla obecnych udziałowców – płynności, której, jak widać, nie ma na rynku prywatnym. A jeśli tej płynności nie ma, to musi być ku temu dobry powód. Należy mieć to na uwadze w kontekście, jak można oczekiwać, rychłych zapowiedzi IPO przez Anthropic i/lub OpenAI.

Kamil Szczepański Analityk Rynków Finansowych XTB