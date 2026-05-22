Jak czytamy w komunikacie wysłanym przez Quercusa TFI, pod koniec kwietnia rozpoczęły się negocjacje dotyczące potencjalnego nabycia pakietu stanowiącego od 49 do 100 proc. akcji zakładu ubezpieczeń specjalizującego się w ubezpieczeniach na życie związanych z funduszami inwestycyjnymi. Jak czytamy, rozpoczęcie negocjacji nie rodzi zobowiązania do zawarcia transakcji.

Reklama Reklama

W X 2021 r. Quercus TFI został właścicielem Xeliona DI, dystrybutora funduszy inwestycyjnych, należącego wcześniej do Banku Pekao. W ubiegłym roku natomiast Quercus TFI wchłonął Templeton Asset Management (Poland) TFI. DI Xelion posiadał 7,5 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 2,0 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.

W I kwartale Quercus TFI odnotował 16,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 9,1 mln zł zysku rok wcześniej. Po czterech miesiącach tego roku saldo napływów do funduszy Quercusa TFI sięga 45 mln zł. Z końcem kwietnia aktywa pod zarządzaniem Quercusa sięgały 9,2 mld zł.