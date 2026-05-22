W końcówce tygodnia krajowe akcje znów przyciągnęły inwestorów. Na tyle skutecznie, że sypnęło kolejnymi rekordami. WIG finiszował 1,34 proc. na plusie i ustanowił nowy szczyt wszech czasów, osiągając 135,5 tys. pkt. Pozytywne nastroje na krajowym rynku akcji korespondowały z zachowaniem większości pozostałych europejskich giełd, na których od samego początku sesji większą aktywność wykazywali kupujący. Kolor zielony można było zauważyć zarówno na indeksach zachodnioeuropejskich parkietów, jak i na giełdach z naszej części Europy. Inwestorom nie przeszkadzała utrzymująca się niepewność na Bliskim Wschodzie i przeciągająca się blokada cieśniny Ormuz. Negocjacje USA z Iranem nie posuwają się naprzód, choć w minionym tygodniu ryzyko ponownej eskalacji konfliktu spadło. Mając na uwadze powracający optymizm inwestorów, można przyjąć, że rynki skłaniają się raczej ku optymistycznym scenariuszom dalszego rozwoju wypadków, wychodząc z założenia, że przedłużający się impas w negocjacjach nie jest korzystny dla żadnej ze stron.

Akcje spółek z WIG20 wróciły do łask. Efektowne odbicie Modivo

Na krajowym parkiecie większość spółek z WIG20 przystąpiła do odrabiania strat. Wzrostom przewodziły drożejące nawet o ponad 7 proc. walory Modivo, odreagowujące przecenę z poprzednich sesji. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyły się także papiery Allegro. Zaliczyły ósmą sesję z rzędu na plusie, osiągając najwyższą wycenę od początku 2026 r. Chętnych nie brakowało także na akcje KGHM, wspierane rosnącymi cenami miedzi na światowych giełdach metali. Z kolei odbicie notowań ropy naftowej wsparło kurs Orlenu. Z odbicia skorzystały także walory banków. Mniej przychylnym okiem spoglądano natomiast na akcje koncernów energetycznych oraz Budimeksu, które finiszowały pod kreską.

Na szerokim rynku przewaga popytu nie była już tak mocno niezauważalna. O ponad 20 proc. drożały akcje Creotech Quantum, MDI Energii i Eurotelu. Na drugim biegunie były przecenione o ponad 15 proc. akcje Niewiadowa. Na rynek trafiła informacja o sprzedaży w ramach ABB puli akcji spółki przez głównego akcjonariusza po cenie dużo niższej od rynkowej.