PKO BP numerem jeden w reklamie. Banki wydały ponad 110 mln zł w miesiąc
Najwięcej emisji (24,2 tys.) oraz wydatków reklamowych (30,7 mln zł) w prasie, radiu oraz telewizji miał PKO BP. Szczególnie często reklamy były emitowane w stacjach radiowych (ponad 12 tys. emisji), głównie w regionalnych rozgłośniach Radia RMF Maxx, gdzie promowano konta firmowe. Najwyższy budżet reklamowy bank ulokował w RMF FM oraz Polsacie.
Drugi w tym zestawieniu ING Bank Śląski miał ok. 19,6 mln zł wydatków reklamowych i ponad 8,9 tys. emisji. Całość budżetu została przeznaczona na reklamę w ogólnokrajowej telewizji – najwięcej w Polsacie i TVN. ING Bank Śląski promował swoje konto oszczędnościowe oraz konto dla firm.
Trzeci w zestawieniu pod względem wydatków reklamowych Alior Bank (ponad 11,9 mln zł wydatków i ponad 13 tys. emisji) najczęściej emitował swoje spoty również w ogólnopolskiej telewizji (najwięcej w TVP ABC i Polsacie Sport 2), skupiając się na promocji Alior Konta Plus, pozwalającego zmieniać korzyści w aplikacji, w zależności od potrzeb klienta.
W ciągu dwóch pierwszych miesięcy tego roku na bieżących kontach Polaków (w tym oszczędnościowych) przybyło 27 mld zł, a lokaty terminowe zmniejszy...
W pierwszej trójce banków, które osiągnęły najwyższą medialność w lutym są PKO BP, Bank Pekao oraz Santander Bank Polska – wynika z badania IMM. PKO BP jest również liderem zestawienia pod względem wartości ekspozycji marki w mediach. Najwyższy udział procentowy osiągnął w obszarze sponsoringu, a więc publikacjach przywołujących współprace sponsorskie oraz partnerskie, w których eksponowana jest marka. PKO BP jest sponsorem tytularnym najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Polsce. Marka PKO BP wysoki udział uzyskała również w obszarze earned, czyli w publikacjach redakcyjnych, w których często przytaczano opinie i ekspertyzy przedstawicieli banku, np. w odniesieniu do rynku pracy oraz świadomego i bezpiecznego korzystania z bankowości internetowej i mobilnej. Na drugim miejscu w zestawieniu uplasował się Bank Pekao, który wyróżniał brak reklam emitowanych w radiu oraz telewizji (advertising), przy jednoczesnym bardzo wysokim udziale materiałów dziennikarskich (earned). Podium zamyka Santander BP, mający najwyższy z całej trójki udział w emisji reklam w prasie, radiu oraz telewizji. Media często informowały o rekordowym wyniku banku za 2025 r. (6,46 mld zł zysku netto) oraz o ogłoszeniu zmiany nazwy na Erste Bank Polska, w związku z przejęciem banku przez austriackie Erste Group. Na czele wartości ekspozycji banków uplasowały się PKO BP (172,3 mln zł) oraz Bank Pekao (44,2 mln zł). Podium zamyka ING Bank Śląski (43,1 mln zł).
