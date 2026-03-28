Najwięcej emisji (24,2 tys.) oraz wydatków reklamowych (30,7 mln zł) w prasie, radiu oraz telewizji miał PKO BP. Szczególnie często reklamy były emitowane w stacjach radiowych (ponad 12 tys. emisji), głównie w regionalnych rozgłośniach Radia RMF Maxx, gdzie promowano konta firmowe. Najwyższy budżet reklamowy bank ulokował w RMF FM oraz Polsacie.

Drugi w tym zestawieniu ING Bank Śląski miał ok. 19,6 mln zł wydatków reklamowych i ponad 8,9 tys. emisji. Całość budżetu została przeznaczona na reklamę w ogólnokrajowej telewizji – najwięcej w Polsacie i TVN. ING Bank Śląski promował swoje konto oszczędnościowe oraz konto dla firm.

Trzeci w zestawieniu pod względem wydatków reklamowych Alior Bank (ponad 11,9 mln zł wydatków i ponad 13 tys. emisji) najczęściej emitował swoje spoty również w ogólnopolskiej telewizji (najwięcej w TVP ABC i Polsacie Sport 2), skupiając się na promocji Alior Konta Plus, pozwalającego zmieniać korzyści w aplikacji, w zależności od potrzeb klienta.