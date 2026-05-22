To oznacza 27-proc. dyskonto względem ceny z zamknięcia czwartkowej sesji. W odpowiedzi notowania producenta uzbrojenia i środków bojowych w piątek otworzyły się na ponad 25-proc. minusie, a wyprzedaży towarzyszył bardzo wysoki obrót. Chętnych do sprzedaży było tak wielu, że handel wystartował z lekkim opóźnieniem.

Reklama Reklama

Środki pozyskane przez akcjonariusza zostaną w całości przeznaczone na objęcie nowych akcji spółki. Główny akcjonariusz wcześniej zobowiązał się do objęcia wszystkich akcji nowej emisji, podpisując ze spółką umowę inwestycyjną. Cena emisyjna za jedną akcję nowej emisji jest równa cenie sprzedaży, czyli 13 zł za sztukę. Przy założeniu, że akcjonariusz obejmie wszystkie akcje nowej emisji, będzie ona miała wartość ok. 160 mln zł. Tym samym rynek zweryfikował plany spółki, która zakładała pozyskanie z emisji akcji ok. 200-220 mln zł. Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć na znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych oraz budowę nowych linii technologicznych. Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie podwyższenia kapitału odbędzie się 8 czerwca 2026 r.

W kwietniu spółka przeniosła się z rynku NewConnect na główny parkiet GPW. Zmiana rynku notowań odbyła się bez emisji nowych akcji. Akcje Niewiadowa od dłuższego czasu znajdują się na radarach inwestorów, choć w ostatnich tygodniach inwestorzy chętniej realizowali zyski, co skorygowało wypracowane wcześniej zwyżki. Niewiadów to jedyny prywatny producent uzbrojenia notowany na głównym parkiecie GPW.