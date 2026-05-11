Rynek gier wchodzi w nową fazę umiarkowanego wzrostu

W 2025 r. 11 bit studios wypracowało rekordowe 141 mln zł przychodów ze sprzedaży. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 30,6 mln zł, a zysk netto 6,9 mln zł. Zarząd podkreśla, że na wyniki znaczący wpływ miały zdarzenia o charakterze niegotówkowym oraz czynniki makroekonomiczne.

Spółka wypracowała 62,5 mln zł przepływów pieniężnych, co przełożyło się na wzrost dostępnych środków. Na koniec roku poziom gotówki i jej ekwiwalentów wyniósł blisko 95 mln zł. Umożliwia ona finansowanie kolejnych projektów deweloperskich i wydawniczych ze środków własnych.