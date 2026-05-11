Medinice to firma, która rozwija zaawansowane wyroby medyczne wspierające pacjentów z chorobami układu krążenia. W spółce ostatnio bardzo dużo się dzieje, a kurs jej akcji w tym roku wzrósł już o blisko 320 proc. (w ciągu 12 miesięcy o ponad 820 proc.). Firma jest coraz bliżej komercjalizacji, czyli sprzedaży urządzenia medycznego CoolCryo, które opracowała. Jednocześnie przymierza się do przejęcia europejskiego MedTechu i poszerzenia portfela produktów. Firma, którą chce kupić, specjalizuje się w rozwoju wyrobów medycznych i pracach R&D w obszarze kardiologii i kardiochirurgii. Pieniądze na to pozyska z emisji akcji. Czym zaskoczy Medinice w najbliższych tygodniach? Czy ma jeszcze potencjał do wzrostu? Jakie jeszcze urządzenie medyczne, poza CoolCryo, może sprzedać w tym roku? Kiedy pierwsze rozmowy z FDA w sprawie projektu AtriClamp?

