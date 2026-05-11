Długofalowe wyzwania polskich firm. Ścieżki rozwoju rozchodzą się

- Przeciętny polski przedsiębiorca jest bardzo ostrożny, skrócił swój horyzont planistyczny i decyzyjny – mówi Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego. Analitycy banku są - wraz z Grupą PTWP, organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego - współautorami raportu „Jak wzmocnić potencjał polskich firm. Biznes wobec presji demograficznej i globalnej konkurencji”.

Ekonomiści podkreślają, że polskie firmy dostrzegają potencjał do systematycznego wzmacniania kompetencji własnych pracowników. Są jednak też nad wyraz kreatywni w próbach utrwalania status quo w postaci modelu wzrostu opartego na taniej pracy. – Przeciętny polski przedsiębiorca woli ściągnąć taniego pracownika na sześć miesięcy na sezonowy szczyt - nawet z tak dalekich destynacji jak Ameryka Południowa czy daleka Azja - niż przyjąć na siebie bardziej długoterminowe zobowiązanie w postaci projektu inwestycyjnego i postawić na nowe inwestycje zastępujące ludzi – mówi Benecki.