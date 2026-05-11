Na GPW zadebiutował dziś PZU ETF Gold Portfelowy FIZ, pierwszy polski ETF na złoto. Fundusz dąży do odwzorowania indeksu Bloomberg Gold Subindex Total Return, który śledzi wyniki inwestycji w kontrakty terminowe futures na złoto notowane na nowojorskiej giełdzie Commodity Exchange Inc.. Fundusz będzie więc stosował replikację syntetyczną. Benchmark funduszu stanowi komponent szerszego indeksu surowcowego Bloomberg Commodity Index.

– „Królewski kruszec” w formie funduszu inwestycyjnego może stanowić dobre uzupełnienie zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego. Wieloletnia historia pokazuje, że złoto zazwyczaj zachowywało się znacznie lepiej niż ryzykowne aktywa, a w wielu przypadkach notowało dodatnie stopy zwrotu przy głębokich spadkach indeksu S&P 500 – mówi Dariusz Kędziora, wiceprezes zarządu TFI PZU. – To właśnie ta zdolność do ochrony kapitału w najtrudniejszych epizodach rynkowych stanowi o roli złota w długoterminowym portfelu inwestycyjnym – dodaje.

ETF oparty na rynku złota jest trzecim funduszem pasywnym wprowadzonym przez TFI PZU w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Do końca roku na GPW notowanych ma być łącznie sześć ETF-ów towarzystwa.