Firmy jadą na hamulcu. Co blokuje wdrożenia AI?

Biznesy – zwłaszcza te małe i mikro (a to większość podmiotów gospodarczych nad Wisłą) – mają wyraźny problem z implementacją systemów AI. Choć trwa boom na tę technologię, one nie mają jak załapać się na falę. I jest to problem, który dotyczy nie tylko Polski. Mark Cuban, znany inwestor z Doliny Krzemowej, wskazuje na przykład Stanów Zjednoczonych – jak podkreśla, w kraju tym są 33 mln firm, ale nie są to start-upy technologiczne, które dysponują ekspertami od sztucznej inteligencji. Chodzi właśnie o podmioty, które nie mają specjalistów ani budżetów na wdrożenia.