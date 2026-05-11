Foto: GG Parkiet

Bardzo ciekawie wygląda dziś chemia, gdzie siła trendu wzrosła aż o 123 p.p., do +69%. Najlepszym sektorem tygodnia pozostaje jednak górnictwo, które jako jedyne wybiło się w pozycji relatywnej powyżej +1 σ i zakończyło tydzień na poziomie 1,02, z poprawą aż o 1,25 σ. Wysoko utrzymuje się też motoryzacja, o której pisaliśmy już tydzień temu. Nadal ma +85% siły trendu oraz pozycję 0,77 σ, więc pozostaje jednym z najmocniejszych punktów odniesienia na rynku.

Reklama Reklama

Na przeciwnym biegunie nadal znajdują się leki (-100% siły trendu) i budownictwo (-85%). Słabo wypada też odzież, która ma dziś najniższą pozycję relatywną w zestawieniu, na poziomie -1,15 σ. Pozytywnie wyróżniają się natomiast paliwa i sektor spożywczy. Oba sektory poprawiają parametry relatywne i po nowych maksimach z ostatniego tygodnia mogą dołączyć do grona potencjalnych siłaczy.

Foto: GG Parkiet

W bardzo ciekawej sytuacji technicznej znalazł się indeks WIG-Górnictwo. Kurs podszedł już pod ważny opór w rejonie 10 800 pkt, a jednocześnie po raz pierwszy od niemal trzech miesięcy relatywna siła trendu wróciła na dodatnie poziomy. Warto też zwrócić uwagę, że pozycja relatywna kolejny raz testuje okolice +1 σ, co pokazuje budowanie przewagi nad szerokim rynkiem. Ewentualne wybicie górą otworzyłoby drogę w stronę szczytu przy 12 400 pkt. Jeśli jednak popyt nie zdoła sforsować oporu, kluczowym wsparciem pozostanie rejon 9 350 pkt. Układ jest więc napięty, a najbliższe sesje powinny przynieść nowe sygnały.