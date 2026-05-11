Inwestorzy handlujący na warszawskiej Warszawie nie wykazują zbyt dużej chęci do zakupów akcji. Poniedziałkowa sesja rozpoczęła się wyjątkowo spokojnie, co przekłada się na niską zmienność notowań głównych indeksów. Do większych zakupów nie skłaniają inwestorów negatywne nastroje na pozostałych europejskich rynkach akcji, na których więcej do powiedzenia mają sprzedający.

Na rynki wróciła niepewność związana z dalszym rozwojem sytuacji na Bliskim Wschodzie po odrzuceniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa najnowszej propozycji pokojowej Iranu. W odpowiedzi, ceny ropy naftowej wyraźnie odbiły, choć tempo zwyżek o poranku już nieco wyhamowało.

Odbicie Orlenu i banków, akcje Dino najtańsze od kilku lat

Największe spółki notowane na krajowym parkiecie radzą sobie ze zmiennym szczęściem. Na większe zainteresowanie kupujących mogą liczyć dziś akcje Orlenu oraz banków odreagowujące zeszłotygodniową przecenę. Na drugim biegunie są przecenione o ok. 2 proc. walory Dino, które wyznaczyły nowy kilkuletni dołek notowań. Na celowniku sprzedających znajdują się również papiery Tauronu i spółek odzieżowych Modivo i LPP. Po czterech wzrostowych sesjach z rzędu z łask wypadł również KGHM.

Na szerokim rynku przeważa podaż, ale nie brakuje spółek, których akcje cieszą się dziś sporym zainteresowaniem kupujących. Na pewno można zaliczyć do nich drożejące o ponad 15 proc. papiery niedawnego debiutanta Creotech Quantum, który rozpoczął proces ABB w związku z planowaną emisją akcji, z której chce pozyskać do 75 mln zł.