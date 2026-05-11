Zarząd spółki poinformował w poniedziałkowym komunikacie o rozmowach prowadzonych z potencjalnym inwestorem. W tym celu zawarł niewiążący list intencyjny z luksemburską spółką holdingową, należącą do grupy zajmującej się technologiami medycznymi, w której większościowym udziałowcem jest spółka publiczna notowana w Szwecji. Potencjalny inwestor chce zbadać możliwość transakcji strategicznej, w tym możliwą inwestycję w spółkę lub nabycie jej akcji. Strony przewidują okres oceny wynoszący do 90 dni od daty podpisania listu intencyjnego. – Przed zawarciem listu intencyjnego spółka i inwestor zawarli umowę o zachowaniu poufności oraz prowadzili rozmowy, w tym rozmowy techniczne dotyczące technologii spółki, ze spółką zależną inwestora. Inwestor zapoznał się również z publicznie dostępnymi informacjami dotyczącymi spółki – podała spółka w komunikacie.

– List intencyjny ma charakter niewiążący i nie tworzy po stronie żadnej ze stron zobowiązania do zawarcia, kontynuowania, negocjowania, zatwierdzenia lub sfinalizowania jakiejkolwiek transakcji, z wyjątkiem określonych postanowień wyraźnie wskazanych w liście intencyjnym jako wiążące – dodano.

Medicalgorithmics odbudowuje przychody

W 2026 roku spółka podpisała kilka kolejnych umów. Celem zarządu spółki jest odbudowa przychodów i powrót do trwałej rentowności. Kluczem do realizacji tego celu są kolejne umowy z dużymi klientami. W zeszłym roku spółka wyraźnie przyspieszyła pozyskiwanie nowych klientów w zakresie oprogramowania do nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, wykorzystującego autorskie algorytmy sztucznej inteligencji do analizy sygnałów EKG oraz obrazów tomografii komputerowej serca. W całym roku podpisała 20 nowych umów, z których większość już generuje przychody. W tym roku spółka podpisała kilka kolejnych umów.

Medicalgorithmics to globalny dostawca nowoczesnego oprogramowania do nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, rozwijający autorskie algorytmy sztucznej inteligencji do analizy sygnałów EKG oraz obrazów tomografii komputerowej serca. Ponadto spółka rozwija przełomową technologię VCAST umożliwiającą nieinwazyjną diagnostykę choroby wieńcowej.