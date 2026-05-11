20,6 mln zł wyniosły skonsolidowane przychody ze sprzedaży Esotiq&Henderson z Gdańska. Spółka, którą kieruje obecnie Mariusz Jawoszek, podała, że tym samym były one niższe o około 5 proc. od przychodów z kwietnia 2025 r.

Rok temu, gdy branża odrabiała straty z 2024 r., kwiecień był dla spółki miesiącem wzrostowym, w przeciwieństwie do marca.

Esotiq&Henderson rośnie w kwietniu tylko w internecie

Tym samym grupa, która prowadzi tradycyjne sklepy z bielizną oraz sprzedaż internetową dołączyła do grona handlowców, dla których miniony miesiąc był niekorzystny. Na niskie temperatury, a co za tym idzie, także mniejszy popyt na nowe kolekcje wiosna–lato uwagę inwestorów zwróciła w miniony piątek Grupa LPP (właściciel Reserved i Sinsay).

Ogółem, po czterech miesiącach br. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Esotiq&Henderson wyniosły około 92,3 mln zł. To wzrost o około 5 proc. rok do roku.

Powierzchnia handlowa sieci marki Esotiq (salony własne, franczyzowe i partnerskie) była przy tym mniejsza o 1,9 proc. niż rok wcześniej i na koniec kwietnia obejmowała 17,9 tys. m kw.

Dodatnie dynamiki, chociaż słabsze niż dwucyfrowe obserwowane w lutym i marcu, grupa wykazała w sprzedaży internetowej. Jej przychody z e-commerce w kwietniu wyniosły około 5,1 mln zł, rosnąc o 9 proc. rok do roku. Po czterech miesiącach daje to około 33 mln zł (plus 5 proc. rok do roku).

WIG Odzież w dół za LPP. Monnari wyróżnikiem

Jeśli chodzi o zyski, to bieliźniana grupa podzieliła się poziomem marży brutto na sprzedaży. W kwietniu br. podobnie jak przed rokiem wyniosła ona 74 proc. Narastająco daje to około 67 proc., o 1 pkt proc. mniej niż przed rokiem.

Kurs akcji Esotiq&Henderson spada w poniedziałek o 1,5 proc. do 32,4 zł. Akcje LPP, które w piątek potaniały o 6,64 proc., zniżkują o 1,53 proc. W podobnym tempie słabnie dziś WIG Odzież, w którym LPP ma największy udział.

Na tle branży relatywnie dobrze zachowuje się kurs Monnari Trade, którego zarząd w ub. tygodniu przedstawił wyniki i odpowiadał na pytania inwestorów. Papier kosztował już dziś 6,18 zł, o 5,46 proc. więcej niż w piątek na zamknięciu sesji.