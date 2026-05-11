Obiecujące odbicie notowań w górę i geopolityczna niepewność

Tydzień temu pisaliśmy, że 34-letnia historia nie wystawia majowi najlepszego świadectwa. Średnia zmiana indeksu WIG w piątym miesiącu roku to bowiem -0,3 proc. Jest to trzeci najgorszy wynik w roku, po czerwcu i wrześniu. Pierwszy tydzień miesiąca nie potwierdza jednak tych statystyk. Licząc do piątkowego popołudnia WIG zyskał 1,5 proc. W szczytowym momencie wynik był lepszy (+4,1 proc.), bo indeks rósł do 133 734 pkt. Zwyżki napędzała geopolityka. Amerykanie oficjalnie zakończyli „Epicką Furię” w Iranie i zadeklarowali, że trwają obiecujące rozmowy pokojowe. I choć do momentu powstania tego tekstu nie pojawiły się informacje o zatwierdzonym przez obie strony planie pokojowym, ropa naftowa zdążyła wyraźnie potanieć. Baryłka WTI sięgała w minimum tygodnia 89 USD, a Brent 96 USD. Tydzień wcześniej ceny te wynosiły odpowiednio 110 i 115 USD.