Z tego artykułu dowiesz się: Co spowodowało ostatni znaczący wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych?

Jakie są aktualne prognozy dotyczące dalszych trendów cen ropy?

W jaki sposób obecny kryzys energetyczny wpłynął na gospodarkę Indii?

Jakie kroki podjął rząd Indii, aby zaradzić ekonomicznym skutkom drożejących surowców?

Cena ropy gatunku Brent lekko przekraczała w poniedziałek rano 105 dol. Ropa gatunku WTI kosztowała wówczas ponad 100 dol. za baryłkę. Ceny surowca wzrosły, bo inwestorzy przestraszyli się wznowienia wojny USA z Iranem. W niedzielę wieczorem prezydent USA Donald Trump napisał bowiem, że odpowiedź Iranu na jego propozycję pokojową była nieakceptowalna.

Reklama Reklama

Czy ropa naftowa będzie dalej drożała?

Analitycy Citi napisali w swoim najnowszym raporcie, że ceny ropy naftowej mogą wzrosnąć jeszcze bardziej, jeśli Iran i USA nie dojdą do porozumienia. Dodali, że rynki ropy były dotychczas chronione dzięki wysokim zapasom, uwolnieniom ropy z rezerw strategicznych, słabszemu popytowi w gospodarkach rozwijających się oraz sporadycznym sygnałom możliwej deeskalacji na Bliskim Wschodzie. „Zakładamy, że reżim zawrze porozumienie, które doprowadzi do otwarcia Cieśniny pod koniec maja… jednak nadal widzimy ryzyko, że ten termin zostanie przesunięty i/lub dojdzie jedynie do częściowego otwarcia, co oznaczałoby zakłócenia przez dłuższy czas” – wskazali analitycy Citi.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Rynki uwierzyły w bliski koniec wojny z Iranem Do silnych wzrostów doszło na parkietach europejskich, w tym w Warszawie, a ropa mocno staniała. Tak inwestorzy reagowali na kolejne doniesienia o...

Felipe Elink Schuurman, prezes i zarazem współzałożyciel Sparta Commodities, stwierdził, że pandemia koronawirusa stanowi dobrą analogię dla obecnych wydarzeń na rynkach ropy. – W 2020 r.. średnio traciliśmy 9 milionów baryłek dziennie popytu w porównaniu z 2019 r. – to praktycznie dokładnie tyle, ile obecnie tracimy pod względem podaży. Rynek będzie więc musiał się dostosować i będziemy musieli osiągnąć taki poziom zniszczenia popytu. Teraz pytanie brzmi: skąd przyjdzie to zniszczenie popytu? Niestety, będzie to sytuacja, w której bogatsze kraje zapłacą więcej – powiedział Schuurman w rozmowie z telewizją CNBC. Jego zdaniem, światu grozi scenariusz, w którym „biedniejsze kraje będą miały kryzys humanitarny, Europa kryzys gospodarczy, a Stany Zjednoczone – kryzys polityczny”.

Czytaj więcej Gospodarka światowa Rynek ropy sceptyczny wobec zapowiedzi zbrojnego odblokowania Cieśniny Ormuz Ceny ropy naftowej niewiele się zmieniły w reakcji na to, że prezydent USA Donald Trump obiecał zbrojną eskortę dla statków uwięzionych w Cieśninie...

Jak kryzys naftowy wpływa na Indie?

Premier Indii Narendra Modi w niedzielę wezwał obywateli do ograniczenia zużycia paliw, zmniejszenia podróży zagranicznych oraz wstrzymania zakupów złota, podkreślając poważny wpływ wojny z Iranem na gospodarkę. – Koszty paliw na świecie gwałtownie wzrosły – przyznał Modi w publicznym wystąpieniu w południowym mieście Hyderabad, apelując do mieszkańców swojego kraju o korzystanie z transportu publicznego, pracę z domu i wspólne dojazdy w celu oszczędzania paliwa.

Indie importują niemal 85 proc. zapotrzebowania na paliwa i polegają na Cieśninie Ormuz w zakresie około 50 proc. importu ropy, 60 proc. skroplonego gazu ziemnego (LNG) oraz prawie całego importu LPG. W roku finansowym zakończonym w marcu 2026 Indie wydały 174,9 mld dol. na ropę i produkty naftowe, co stanowiło 22 proc. całkowitego importu kraju – co podkreśla zależność gospodarki od zagranicznych surowców. Wyższe koszty energii mają znacząco poszerzyć deficyt handlowy Indii oraz deficyt na rachunku bieżącym. Rupia również znalazła się pod presją i jest notowana blisko historycznych minimów względem dolara. Modi podkreślił, że ograniczenie podróży zagranicznych i importu złota pomoże chronić rezerwy walutowe, ponieważ wyższe ceny ropy zwiększają presję na rachunek importowy Indii. Indie są drugim największym na świecie (po Chinach) nabywcą złota, wydając na jego import blisko 72 mld dol. Akcje indyjskich firm jubilerskich spadały więc w poniedziałek nawet o 10 proc., a notowania należącej do grupy Tata spółki jubilerskiej Titan traciły blisko 6 proc. na początku sesji.