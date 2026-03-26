Do końca 2026 r. planujemy wypracować przychody równe rocznej bazie kosztowej, co pozwoli nam osiągnąć break-even (próg rentowności –red.) na poziomie EBITDA.
W listopadzie ubiegłego roku ogłosiliśmy strategię na lata 2025–2030. Najważniejsze założenia biznesowe to pełna koncentracja na substancjach czynnych i zwiększenie naszych zdolności produkcyjnych w tym zakresie o 40-50 proc. oraz rozszerzenie działalności o partnerstwa w zakresie wspólnego rozwoju. Dziś bycie zwykłym CDMO (contract development and manufacturing organization – red.) to za mało, aby wyróżnić się na konkurencyjnym rynku, dlatego będziemy budować komplementarną ofertę razem z wybranymi partnerami.
Osiągnięcie 100 mln zł przychodów w 2030 r. przy marży EBITDA przekraczającej 30 proc. Moim zdaniem prawdziwy potencjał Mabionu jest jednak znacznie wyższy, dlatego nie wykluczam, że cel ten zostanie przez nas przekroczony.
Stawiamy na skokowy rozwój w segmentach leków biopodobnych oraz koniugatów ADC (antibody-drug conjugates –red.) we współpracy z partnerami strategicznymi. W styczniu zawarliśmy list intencyjny z firmą Celon Pharma, który zakłada wspólną realizację projektów na rzecz klientów zewnętrznych – z Mabionem jako wykonawcą wiodącym lub w scenariuszu, w którym obie strony mogą współdzielić zadania R&D. Podpisaliśmy także list intencyjny z WPD Pharmaceuticals. Chcemy wspólnie rozwijać rozwiązania oparte na nowych technologiach, które mogą wspierać wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów terapeutycznych, w tym projektów z obszaru ADC.
W realizacji celów strategicznych wspiera nas powołana w lutym międzynarodowa rada doradcza, składająca się z pięciu ekspertów z doświadczeniem w takich firmach jak Pfizer, Amgen czy Sartorius, co wzmacnia naszą sieć biznesową i rozpoznawalność na rynkach globalnych.
Szybkie i skuteczne zabezpieczenie stabilności finansowej było priorytetem nowego zarządu, który objął tę funkcję we wrześniu 2025 r. Pozyskane w ostatnich miesiącach finansowanie o łącznej wartości blisko 40 mln zł traktujemy jako środki pomostowe, które wspierają krótkoterminową płynność oraz zapewniają ciągłość operacyjną w okresie poprzedzającym planowane podwyższenie kapitału. Na tę kwotę złożyły się pożyczki od Twiti Investments (do 18 mln zł), ACRX Investments (do 6 mln zł) oraz do 3,1 mln euro od japońskiej spółki CBC.
Mamy obecnie zapewniony komfort operacyjny i elastyczność niezbędną do momentu przeprowadzenia planowanej emisji akcji, która dopełni naszą docelową strukturę finansowania średnioterminowego.
Korzystamy zatem ze zdywersyfikowanych form finansowania: wypracowywanych bieżących przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, planowanych środków z emisji akcji oraz potencjalnych dotacji. Naszym długofalowym celem zdecydowanie nie jest utrzymywanie spółki z pożyczek zewnętrznych, lecz finansowanie wzrostu z zysków wypracowywanych przez rosnący portfel kontraktów.
Spółki zamierzają rozpocząć współpracę w zakresie rozwoju produktów typu ADC.
Obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania naszymi usługami, co znajduje odzwierciedlenie w nowo podpisanych umowach i rosnącym portfelu zamówień. Tylko w pierwszym kwartale 2026 r. pozyskaliśmy od obecnych klientów zlecenia na usługi analityczne o wartości przekraczającej 7,5 mln zł, co jest wynikiem znacznie lepszym niż tempo obserwowane w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Równolegle intensywnie rozwijamy obecność w dynamicznym segmencie ADC poprzez strategiczne partnerstwa lokalne.
Nasze bieżące sukcesy kontraktowe, obejmujące również realizację zleceń dla takich podmiotów jak Novavax, IBMP czy Novalgen, tworzą solidny fundament pod realizację celu rentowności operacyjnej w 2026 r. Obecny portfel ofertowy jest w mojej ocenie jeszcze niewystarczający do realizacji naszych celów, ale spodziewamy się jego znacznego zwiększenia w kolejnych kwartałach.
Jako zarząd skupiamy się na budowaniu trwałej wartości fundamentalnej, co naszym zdaniem z czasem znajdzie odzwierciedlenie w wycenie rynkowej. Uważam, że obecna wycena nie odzwierciedla jeszcze w pełni potencjału, jaki niesie rozwój Mabionu w kierunku nowoczesnego, europejskiego CDMO o szerokich kompetencjach analitycznych i produkcyjnych.
Moje osobiste przekonanie co do przyszłości spółki i wiara w powodzenie przyjętej strategii mają bardzo konkretny wymiar. W ostatnich tygodniach systematycznie zwiększałem swoje zaangażowanie w akcjonariacie Mabionu, nabywając w ostatnich tygodniach łącznie blisko 50 tys. akcji o łącznej wartości blisko 400 tys. zł. To jasny sygnał dla rynku, że jako prezes wierzę w fundamenty naszej firmy i widzę jej ogromny potencjał wzrostu. Nasze postępy będą coraz bardziej widoczne w wynikach finansowych, szczególnie w drugiej połowie roku, gdy nowo podpisywane projekty wejdą w fazę generowania przychodów, co w branży CDMO trwa zazwyczaj kilka miesięcy.
Biotechnologiczna spółka pracuje nad pozyskaniem nowych zleceń i zabezpieczeniem dalszego finansowania działalności, co okazuje się sporym wyzwaniem.
