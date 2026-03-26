Jakie są priorytety spółki na bieżący rok?

Do końca 2026 r. planujemy wypracować przychody równe rocznej bazie kosztowej, co pozwoli nam osiągnąć break-even (próg rentowności –red.) na poziomie EBITDA.

Jakie są główne założenia biznesowe aktualnej strategii?

W listopadzie ubiegłego roku ogłosiliśmy strategię na lata 2025–2030. Najważniejsze założenia biznesowe to pełna koncentracja na substancjach czynnych i zwiększenie naszych zdolności produkcyjnych w tym zakresie o 40-50 proc. oraz rozszerzenie działalności o partnerstwa w zakresie wspólnego rozwoju. Dziś bycie zwykłym CDMO (contract development and manufacturing organization – red.) to za mało, aby wyróżnić się na konkurencyjnym rynku, dlatego będziemy budować komplementarną ofertę razem z wybranymi partnerami.

Jakie są główne cele finansowe strategii?

Osiągnięcie 100 mln zł przychodów w 2030 r. przy marży EBITDA przekraczającej 30 proc. Moim zdaniem prawdziwy potencjał Mabionu jest jednak znacznie wyższy, dlatego nie wykluczam, że cel ten zostanie przez nas przekroczony.

Jakie są cele Mabionu w obszarze technologicznym?

Stawiamy na skokowy rozwój w segmentach leków biopodobnych oraz koniugatów ADC (antibody-drug conjugates –red.) we współpracy z partnerami strategicznymi. W styczniu zawarliśmy list intencyjny z firmą Celon Pharma, który zakłada wspólną realizację projektów na rzecz klientów zewnętrznych – z Mabionem jako wykonawcą wiodącym lub w scenariuszu, w którym obie strony mogą współdzielić zadania R&D. Podpisaliśmy także list intencyjny z WPD Pharmaceuticals. Chcemy wspólnie rozwijać rozwiązania oparte na nowych technologiach, które mogą wspierać wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów terapeutycznych, w tym projektów z obszaru ADC.

W realizacji celów strategicznych wspiera nas powołana w lutym międzynarodowa rada doradcza, składająca się z pięciu ekspertów z doświadczeniem w takich firmach jak Pfizer, Amgen czy Sartorius, co wzmacnia naszą sieć biznesową i rozpoznawalność na rynkach globalnych.