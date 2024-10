Na Catalyst nie brakuje emitentów w dobrej kondycji

GG Parkiet

Wysokie wskaźniki zadłużenia nie zawsze są zwiastunem kłopotów. Często wynikają ze specyfiki cyklu inwestycyjnego lub etapu rozwoju danej firmy (młode firmy chętnie rosną na kredyt). Natomiast przy wysokim zadłużeniu zawsze ważna jest dobra płynność, bo utwierdza wierzycieli w przekonaniu, że firma nie ryzykuje np. tym, że opóźnienie w płatnościach od jej własnych klientów nie postawi jej w krytycznej sytuacji.

Rentowność skarbówek najwyższa od roku

We wtorek, 29 października, rentowność polskich obligacji dziesięcioletnich wzrosła do 5,94 proc., przebijając szczyty z kwietnia i lipca br. i wspinając się do wartości nienotowanej od ponad roku. To nietypowe zachowanie rynku przygotowującego się do obniżek stóp procentowych w przyszłym roku (część analityków mówi nawet o obniżkach w I kwartale), na co z kolei miałby pozwolić spadek inflacji.

Choć obniżki stóp procentowych zwykle sprzyjają notowaniom obligacji (nie jest to regułą, vide rynek turecki z czasów, w których wzrost inflacji zwalczano cięciami stóp), to nie można zapominać o drugiej stronie równania, jaką jest właśnie wiarygodność kredytowa emitenta, w tym wypadku Skarbu Państwa. Mimo napiętej sytuacji budżetowej obecnie to nie nasz skarb straszy inwestorów, ale amerykański. Rentowność naszych papierów rośnie, bo szybko rośnie rentowność obligacji USA i to już po obniżeniu stóp o 50 pkt baz. we wrześniu. Praktycznie od dnia decyzji Fed obligacje USA tanieją, rentowność dziesięciolatek wzrosła o 74 pkt bazowe i znalazła się najwyżej od lipca. Lecz to nie inflacja zdaje się martwić inwestorów, ale zbyt wysokie zadłużenie sięgające 35 bln dolarów. W przypadku państw poziom zadłużenia mierzy się w relacji do PKB, ale nie jest to miara, która mówiłaby wiele o zdolności kraju do obsługi zadłużenia. Dług i tak zaciągany jest na święte nigdy, w dniu spłaty jest po prostu rolowany na kolejny okres. Liczy się więc zdolność do obsługi odsetek. Tymczasem ich wysokość wzrosła do 1,2 bln dolarów rocznie (o 20 proc. w rok) i stanowi 23 proc. wpływów podatkowych. Kraj inny niż USA na tym etapie miałby już rating śmieciowy, a z pomocą spieszyłby MFW domagający się reform w zamian za udzielenie pomocy.