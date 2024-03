Projekcja inflacji wskazuje na wybór stałego kuponu

Być może właściwym rozwiązaniem jest podział portfela na różne typy obligacji. Nominał ustalony na 100 zł pozwala na zachowanie dużej elastyczności.

Przewidywalny jak WIBOR

Jeśli wziąć projekcję inflacji za dobrą wskazówkę, można dojść do przekonania, że o ile Rada Polityki Pieniężnej nie rozszerzy swojego mandatu, o tyle nie znajdzie też argumentów za obniżkami stóp procentowych, bowiem w całym horyzoncie projekcji centralna ścieżka inflacji nie spada poniżej celu, a w dwóch ostatnich kwartałach 2026 r. plasuje się niemal idealnie w celu. A ponieważ projekcja opiera się na założeniu utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie, wynikałoby z tego, że znajdują się one na takiej wysokości, która sprowadzi inflację dokładnie tam, gdzie powinna się znajdować.

Kierując się taką logiką, inwestorzy mogą założyć, że RPP nie zmieni wysokości stóp, a w każdym razie ich nie obniży. Scenariusz ten wydaje się bezpiecznym założeniem przynajmniej do końca tego roku (w IV kwartale inflacja miałaby wynosić 8 proc.).

Być może warto więc włączyć do portfela dwuletnie obligacje oszczędnościowe, których oprocentowanie jest równe wysokości stopy referencyjnej (aktualnie 5,75 proc.) powiększonej o 0,5 pkt proc. marży. Łącznie daje to coś w rodzaju WIBOR+. Jednomiesięczna stawka WIBOR zazwyczaj przewyższa stopę referencyjną o około 20 pkt, 50 pkt baz. marży daje więc odsetki wyższe od stawki WIBOR. Odsetki wypłacane są co miesiąc, co czyni z tych papierów produkt rentierski i może być postrzegane jako zaleta szczególnie wobec obligacji trzyletnich, gdzie odsetki są kapitalizowane (odsetki od czterolatek wypłacane są co roku, od dziesięciolatek również są kapitalizowane).

Oczywiście taka sytuacja, czyli inflacja, która przejściowo wzrośnie, by później zacząć obniżać się do celu przy braku zmiany stóp procentowych, jest też bardzo korzystna dla inwestujących w obligacje oparte na WIBOR-ze. Jeśli ktoś preferuje obligacje skarbowe, może kupić takie papiery tylko na Catalyst, ponieważ na rynku pierwotnym nie są one dostępne dla inwestorów indywidualnych.

Szeroką ofertę podsunie oczywiście rynek papierów korporacyjnych zarówno wtórny, jak i pierwotny. Lecz – jak można się domyśleć – ceną za wyższe odsetki jest także wyższe ryzyko inwestycji, w tym wypadku chodzi o ryzyko kredytowe. Niemniej i w tym wypadku projekcja skłania ku inwestycjom w bardziej ryzykowne papiery, ponieważ już pod koniec obecnego roku tempo wzrostu PKB miałoby wzrosnąć do 4 proc. i utrzymać się w przedziale 4,1–2,9 proc. do końca 2026 r. Stabilny i mocny wzrost gospodarczy oznacza mniejsze ryzyko działalności gospodarczej, a tym samym także i niższe ryzyko kredytowe. Naturalnie należy je zbadać dla każdej z inwestycji z osobna jeszcze przed jej rozpoczęciem, a później stale monitorować kondycję emitentów obligacji.