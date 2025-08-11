Szeroki Wig zakończył handel umiarkowanym cofnięciem spod ATH, notując 110 092 pkt. (zniżka o 0,74%), czyli nadal pozostaje nieco ponad 10% od pełnego zakresu 100,000 pkt.
Poniedziałek na globalnych rynkach finansowych przyniósł podtrzymanie trybu risk-on na parkietach w USA. Przy czym prezentowane zmiany są stricte wyczekujące, stabilizacyjne w kontekście zbliżającego się terminu 12/08/2025 r., kiedy to krajom USA – Chiny kończy się zawieszenie broni odnośnie taryf celnych. Nadal brakuje informacji nt. potencjalnego porozumienia handlowego największych gospodarek świata. Gracze oczekują również na jutrzejszy odczyt CPI i Core-CPI, co powinno zaważyć na wrześniowej decyzji FOMC o stopach procentowych w USA. Warto zauważyć, że sezon publikacji raportów korporacyjnych jest wyraźnie zróżnicowany, sytuacja geopolityczna pozostaje napięta, a sierpień jest tradycyjnie sezonowo słabym miesiącem dla giełdy. Z tego względu nie wolno bagatelizować znanych ryzyk zwłaszcza, że powrót FED-u po półrocznej przerwie do obniżek cen kredytów nie koniecznie musi wymuszać z automatu wzrostów cen akcji.
Lokalnie patrząc, w ramach Wig20, warto wspomnieć o ponad 2% podbiciu akcji MBANK, które sprzeciwiły się negatywnym, korekcyjnym zmianom na pozostałych walorach. Na szerokim rynku warto bliżej przyjrzeć się wznowionej hossie walorów CLE (+15,03% przy 4,48 mln zł obrotów). Znacznie bardziej doważoną, byczą postawę zaprezentowały akcje DIA (+0,67% przy 27,26 mln zł). Walor ten osiągnął ATH przy 197,30 zł, skąd nastąpiło lekkie cofnięcie i wyrysowanie świecy równowagi. Skokową zmienność zanotowały walory TAURONPE (minimum 7,98 PLN, zamknięcie 8,40 PLN) po ostatnich doniesieniach ze spółki.
Z rynkowego punktu widzenia krajowe indeksy pozostają w byczych układach, aczkolwiek do głosu coraz wyraźniej dochodzi podaż. Zaobserwowany pull back na Wig20 nie daje niedźwiedziom pewności, że łatwo będzie połamać wsparcia 2984 – 2960 pkt., gdyż obroty wyniosły na pierwszej sesji tygodnia o 21% mniej niż średnia aktywność z ostatnich 20 transakcyjnych dni. Tym samym cofnięcie Wig20 spod 17-letnich ekstremalnych poziomów nie doprowadziło do bias change na GPW. Inwestorzy powinni ostrożnościowo wyczekiwać spotkania Trump-Putin, po drodze reagując na wysyp danych z USA oraz potencjalny „deal taryfowy” pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem.
