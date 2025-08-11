Skończył się czas castingów na najemców mieszkań

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Przy słabnącym rynku najmu nie opłaca się zwlekać z korektą czynszu. Każdy miesiąc czekania na lokatora przynosi straty. Niezależnie od trendów na rynku, znajdą się osoby, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na zakup nieruchomości, zwłaszcza na kredyt. Fot. shutterstock
Dwa w tym roku cięcia stóp procentowych – w maju i lipcu, z 5,75 do 5 proc. – przekładają się na spadek kosztów kredytów hipotecznych. Dostępność mieszkań powoli się poprawia także dzięki niewielkim obniżkom cen mieszkań.
Ze wstępnych danych portalu RynekPierwotny.pl wynika, że średnia cena ofertowa nowych lokali w Trójmieście pod koniec lipca to nieco ponad 16,6 tys. zł za mkw., o 1 proc. mniej niż w czerwcu. Także w Łodzi przeciętna cena lokali deweloperskich spadła o 1 proc. do ok. 11,5 tys. zł/mkw. W innych dużych miastach ceny w ciągu miesiąca się nie zmieniły. W Warszawie wynoszą ok. 18 tys. zł za mkw., w Krakowie – 16,7 tys. zł, we Wrocławiu – 14,7 tys. zł, w Poznaniu – niespełna 13,6 tys. zł. Także na rynku wtórnym ceny nie galopują.
To dobry czas na spokojne przeglądanie oferty nowych mieszkań. Jest w czym wybierać, można trafić na promocje. Nie brakuje gotowych już lokali.
Kapitał wrócił na rynek nieruchomości logistyczno–przemysłowych.
W II kwartale Polacy kupili w Hiszpanii około 1 tys. mieszkań i domów, utrzymując poziom obserwowany od kilku kwartałów. Rząd niedawno wprowadził obostrzenia na rynku najmu krótkoterminowego, wielu cudzoziemców kupuje tu jednak drugie domy.
Popyt na mieszkania się obudził, a podaż wyhamowała, deweloperzy uzyskują mniej pozwoleń. Prawdopodobnie w II kwartale 2026 r. będziemy mieli powtórkę z historii, czyli wzrost cen mieszkań – mówi Waldemar Rogowski, główny analityk grupy BIK.
Zaciągać kredyt czy czekać na kolejne cięcia stóp? Pożyczka ze stałą stopą czy zmienną? Może ceny mieszkań spadną? Dylematów nie brakuje, a rekordowa oferta na rynku pierwotnym i wtórnym nie każe spieszyć się z decyzjami.
REIT-ów mieszkaniowych nie ma i nie będzie – tylko tyle powiedział minister Andrzej Domański pytany o prace nad przepisami wprowadzającymi tę formę zbiorowego inwestowania w nieruchomości.