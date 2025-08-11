Inwestycje
Notowania

Skończył się czas castingów na najemców mieszkań

Ci, którzy mają zdolność kredytową, przestają się zastanawiać nad zakupem mieszkania. Wybierają mniejsze lokale, osiedla dalej od centrum, ale chcą płacić za swoją, a nie za wynajmowaną nieruchomość.

Publikacja: 11.08.2025 06:00

Przy słabnącym rynku najmu nie opłaca się zwlekać z korektą czynszu. Każdy miesiąc czekania na lokat

Przy słabnącym rynku najmu nie opłaca się zwlekać z korektą czynszu. Każdy miesiąc czekania na lokatora przynosi straty. Niezależnie od trendów na rynku, znajdą się osoby, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą pozwolić sobie na zakup nieruchomości, zwłaszcza na kredyt. Fot. shutterstock

Foto: Sheila Say

Aneta Gawrońska

Dwa w tym roku cięcia stóp procentowych – w maju i lipcu, z 5,75 do 5 proc. – przekładają się na spadek kosztów kredytów hipotecznych. Dostępność mieszkań powoli się poprawia także dzięki niewielkim obniżkom cen mieszkań.

Ze wstępnych danych portalu RynekPierwotny.pl wynika, że średnia cena ofertowa nowych lokali w Trójmieście pod koniec lipca to nieco ponad 16,6 tys. zł za mkw., o 1 proc. mniej niż w czerwcu. Także w Łodzi przeciętna cena lokali deweloperskich spadła o 1 proc. do ok. 11,5 tys. zł/mkw. W innych dużych miastach ceny w ciągu miesiąca się nie zmieniły. W Warszawie wynoszą ok. 18 tys. zł za mkw., w Krakowie – 16,7 tys. zł, we Wrocławiu – 14,7 tys. zł, w Poznaniu – niespełna 13,6 tys. zł. Także na rynku wtórnym ceny nie galopują.

