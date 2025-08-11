Skończył się czas castingów na najemców mieszkań

Dwa w tym roku cięcia stóp procentowych – w maju i lipcu, z 5,75 do 5 proc. – przekładają się na spadek kosztów kredytów hipotecznych. Dostępność mieszkań powoli się poprawia także dzięki niewielkim obniżkom cen mieszkań.

Ze wstępnych danych portalu RynekPierwotny.pl wynika, że średnia cena ofertowa nowych lokali w Trójmieście pod koniec lipca to nieco ponad 16,6 tys. zł za mkw., o 1 proc. mniej niż w czerwcu. Także w Łodzi przeciętna cena lokali deweloperskich spadła o 1 proc. do ok. 11,5 tys. zł/mkw. W innych dużych miastach ceny w ciągu miesiąca się nie zmieniły. W Warszawie wynoszą ok. 18 tys. zł za mkw., w Krakowie – 16,7 tys. zł, we Wrocławiu – 14,7 tys. zł, w Poznaniu – niespełna 13,6 tys. zł. Także na rynku wtórnym ceny nie galopują.