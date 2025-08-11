W ubiegłym roku Polska wyeksportował do USA towary i usługi o wartości 50,1 mld zł. Z kolei nasz import zza Atlantyku wyniósł 75,8 mld zł
Z ostatnich danych GUS wynika, że po pięciu miesiącach tego roku saldo obrotów Polski ze Stanami Zjednoczonymi było ujemne i wyniosło 11,5 mld zł. Był to dla nas ósmy co do wielkości rynek eksportowy, z udziałem na poziomie 3,4 proc. w całości zagranicznej sprzedaży. Z kolei pod względem importu USA uplasowały się na trzeciej pozycji z 5,1-proc. udziałem. W tym kontekście porozumienie handlowe zawarte między USA a UE może przyczynić się do zwiększenia naszego deficytu w obrotach handlowych z Amerykanami. Na 15-proc. cłach ucierpią zwłaszcza ci, którzy dużo eksportują za ocean.
Od 25 lat do USA swoje produkty dostarcza grupa Selena FM. Wśród nich są m.in. piany montażowe, pianokleje, uszczelniacze, kleje, silikony i produkty hybrydowe. – Rynek amerykański pozostaje jednym z sześciu kluczowych rynków dla Grupy Selena, zatem jego rozwój – także w kontekście portfolio – pozostanie w obszarze naszych zainteresowań w najbliższych latach. W obecnych warunkach taryfowych trudno jednak mówić o dynamicznym poszerzaniu oferty: każdy krok, każda inwestycja musi być poprzedzona analizą wpływu aktualnie obowiązujących taryf na opłacalność eksportu – przyznaje Sławomir Majchrowski, prezes Seleny FM. Dodaje, że rynek amerykański jest skrajnie konkurencyjny, gdyż działają tam silni gracze lokalni i globalni. Mimo to w 2024 r. grupa odnotowała tam stabilny poziom sprzedaży.
Obecnie wszystkie produkty z portfela Seleny FM dostarczane są na rynek amerykański z jej europejskich zakładów. Teraz obejmą je cła. – Wzrost kosztów o 15 proc. to bardzo dużo. Analizujemy obecnie wszystkie możliwe scenariusze, jednak już teraz wiemy, że nie uda się nam zapobiec stratom – czy to w zakresie sprzedaży, czy w wyniku finansowym, a być może w obu obszarach jednocześnie – twierdzi Majchrowski.
Na rynku amerykańskim działają też Kęty, głównie w ramach biznesu systemów aluminiowych, w skład którego wchodzi zarejestrowana za Atlantykiem firma Aluprof System USA. Grupa uzyskuje tam kilkadziesiąt milionów złotych wpływów rocznie. Dziś w całości jej przychodów nie jest to istotna kwota, ale zgodnie z założeniami określanymi w strategii, USA postrzegane są jako potencjalnie perspektywiczny rynek.
– W ocenie Grupy Kęty, wprowadzenie stawek celnych w wysokości 50 proc. na aluminium może mieć negatywny wpływ na konkurencyjność cenową produktów grupy, niemniej uważamy, że nasza oferta pozostanie w dalszym ciągu konkurencyjna. Produkty segmentu systemów aluminiowych uznawane są na rynku amerykańskim za wysokojakościowe, a dodatkowo jesteśmy w stanie uwzględnić praktycznie wszystkie indywidualne wymagania danego klienta, co jest przez niego szczególnie doceniane i w czym mamy wieloletnie doświadczenie – przekonuje Dawid Dawidson z działu relacji inwestorskich Kęt. Zwraca uwagę, że stawki celne obejmą również konkurencję, co z uwagi na ograniczone możliwości lokalnych dostawców nie powinno spowodować znaczącego spadku zapotrzebowania na wyroby grupy.
Poza cłami, do czynników mających negatywny wpływ na działalność Kęt na rynku amerykańskim należą wciąż utrzymujące się obawy klientów co do możliwości zapewnienia ciągłości łańcucha dostaw z Polski. To konsekwencja sytuacji politycznej za naszą wschodnią granicą, a także rosnącej konkurencji podmiotów z Ameryki Południowej. Spółka widzi jednak dla siebie duże szanse i przewagi w USA m.in. w zakresie elastyczności przy realizacji obiektów budowlanych wymagających indywidualnego podejścia, a także ze względu na fakt zarządzania całym łańcuchem wartości w ramach jednej grupy – od tłoczni aż po dostawę stolarki aluminiowej.
– Pomimo zwiększonej w ostatnim czasie niepewności, rynek amerykański pozostaje dla grupy kapitałowej bardzo ciekawy i perspektywiczny. Stale go monitorujemy m.in. z uwagi na duże zapotrzebowanie na oferowane produkty i chłonności tego rynku – zapewnia Dawidson. Dodaje, że zwiększonemu zaangażowaniu Kęt w rynek amerykański może sprzyjać także osłabiająca pozycję konkurencyjną podmiotów pochodzących z Państwa Środka wojna handlowa między USA a Chinami, dając tym samym większe możliwości rozwoju na nim spółkom ze Starego Kontynentu.
KGHM sprzedaje do USA głównie produkty towarzyszące produkcji miedzi, czyli srebro i ren. Ponadto dywersyfikuje geograficznie sprzedaż katod Cu. W tym kontekście przypomina, że w maju zakończył rejestrację tego produktu – wytwarzanego w Hucie Miedzi Głogów – na chicagowskiej giełdzie CME. Dla KGHM-u rynek amerykański jest istotnym odbiorcą oferowanych produktów. Przychody uzyskane przez grupę z umów z tamtejszymi klientami wyniosły w ubiegłym roku 1,88 mld zł, co stanowiło 5,3 proc. ogólnej wartości sprzedaży.
– Trendy w bieżącym roku wskazują stabilny poziom wolumenów sprzedaży na rynek amerykański. Wartość przychodów realizowanych poprzez eksport do USA może ulec nieznacznemu zwiększeniu, co ma związek głównie z dynamicznym wzrostem cen srebra w ostatnich miesiącach – podaje Artur Newecki, rzecznik KGHM-u. Dodaje, że w najbliższych latach koncern nadal chce prowadzić działania zmierzające do dywersyfikacji rynków zbytu przy jednoczesnej dbałości o marżowość sprzedaży poszczególnych produktów. Kontynuując tę praktykę, z jednej strony liczy na maksymalizację przychodów, a z drugiej na ograniczenie ryzyka w przypadku nagłych zmian otoczenia prawnego i ewentualnych barier w dostępie do amerykańskiego rynku.
KGHM zapewnia, że na bieżąco analizuje zmiany w taryfach celnych. Ponadto poprzez dywersyfikację rynków zbytu stara się ograniczyć ryzyko związane z zaostrzaniem polityk taryfowych i nagłych zmian w światowych przepływach towarów. – Na ten moment produkty kluczowe w zakresie eksportu KGHM do USA, czyli srebro i ren znajdują się na liście wyłączeń z opublikowanych przez administrację Donalda Trumpa ceł importowych. Nie mamy sygnałów, żeby miało się to zmienić, choć warto zauważyć istotną nieprzewidywalność decyzji w tym zakresie – zauważa Newecki.
Dodaje, że ewentualne dostawy produktów Cu do USA nie będą objęte cłami importowymi. Wprawdzie z początkiem sierpnia wprowadzono 50-proc. cła na import miedzi, ale wyłączono z nich metale rafinowane, które stanowią podstawę handlu międzynarodowego. W efekcie cła objęły jedynie produkty przetworzone z miedzi. Z kolei materiały „wejściowe” z miedzi (rudy miedzi, koncentraty, kamień miedziowy, katody i anody) oraz złom miedzi nie podlegają taryfom celnym ani taryfom wzajemnym, a co za tym idzie katody miedziane nie powinny zostać obciążone 15-proc. cłem na towary z UE dostarczane do USA. Nie zmienia to faktu, że zaostrzanie wojny celnej na świecie ma długookresowo negatywne skutki dla międzynarodowego handlu. – Nie mamy wpływu na działania poszczególnych administracji rządowych, w związku z czym będziemy dostosowywać naszą działalność do zmieniających się warunków otoczenia – podsumowuje Newecki.
Za ocean produkty chemiczne, m.in. uniepalniacze fosforowe, superplastyfikatory oraz plastyfikatory uniepalniające, sprzedaje grupa PCC Rokita. „Konsekwentnie rozwijamy naszą ofertę w USA, koncentrując się na dostarczaniu klientom produktów o wysokim stopniu specjalizacji, dopasowanych do ich indywidualnych wymagań technologicznych i regulacyjnych. W najbliższych latach planujemy dalsze poszerzanie gamy produktów oferowanych na tym rynku, przy czym podkreślamy, jest to dla grupy marginalna sprzedaż” – informuje PCC Rokita. W 2024 r. przychody grupy ze sprzedaży na rynek amerykański wyniosły około 10 mln zł, co stanowiło 0,5 proc. całkowitych wpływów.
Obecnie PCC Rokita nie dysponuje informacjami, aby jakiekolwiek produkty grupy eksportowane do USA były wyłączone z ceł. Jednocześnie wyraża nadzieję, że to się zmieni zgodnie z oficjalnymi informacjami płynącymi z UE. Co do zasady eksport za Atlantyk oceniany jest jako opłacalny, a tamtejszy rynek jako perspektywiczny, zwłaszcza w kontekście produktów wysokospecjalistycznych. Jest tak przede wszystkim ze względu na jego wielkość, chłonność oraz rosnący popyt. „Z drugiej strony, do największych zagrożeń zaliczamy niepewność regulacyjną oraz polityczną, w szczególności związaną z nowymi barierami handlowymi – m.in. cłami, których zakres oraz wpływ na konkurencyjność naszych produktów wciąż pozostaje trudny do jednoznacznego oszacowania” – komentuje PCC Rokita.
