Zeszłotygodniowy optymizm wywołany w dużej mierze nadziejami na przełom w wojnie Rosji z Ukrainą ulotnił się z rynków akcji. Początek nowego tygodnia na giełdzie w Warszawie przynosi lekką korektę zeszłotygodniowych wzrostów, choć początkiem sesji głównym indeksom udało im się jeszcze wyznaczyć nowe szczyty hossy. WIG po raz pierwszy w historii osiągnął poziom 111 tys. pkt, a WIG dotarł do 3032 pkt. Chwilę później dała o sobie znać podaż, która zepchnęła główne wskaźniki pod kreskę. Postawa inwestorów handlujących w Warszawie koresponduje z zachowaniem pozostałych europejskich parkietów, które korygują zeszłotygodniowe wzrosty. Spadki głównych indeksów nie są jednak przesadnie głębokie.
Czytaj więcej
Rynek byka na warszawskiej giełdzie już niebawem skończy trzy lata. Czy mimo zaawansowania hossy krajowy rynek akcji ma potencjał do kontynuowania obecnego trendu?
W segmencie największych spółek notowanych na GPW więcej do powiedzenia mają sprzedający. Najmocniej zniżkują akcje PGE, których inwestorzy chętnie pozbywali się już podczas piątkowej sesji. Dziś tracą blisko 2 proc. Warto przypomnieć, że w 2025 roku przyniosły swoim posiadaczom największe zyski spośród wszystkich firm z indeksu. Na celowniku sprzedających znalazły się walory banków (mBank jest wyjątkiem), które były motorem zeszłotygodniowego odbicia indeksów. Skala ich wyprzedaży jak na razie jest ograniczona i nie przekracza 1 proc. Ponadto chętnie pozbywano się papierów Dino, PZU i KGHM. Część spółek z powodzeniem kontynuuje zeszłotygodniowe wzrosty. Najbardziej przekonujące zwyżki sięgające 2 proc. notują akcje CCC. Niesłabnącym zainteresowaniem kupujących cieszą się również papiery CD Projektu i Orlenu.
Pozytywne nastroje przeważają na szerokim rynku, gdzie lekką przewagę mają drożejące walory. Najbardziej okazałe zwyżki notują akcje spółek ukraińskich, którym przewodzi Coal Energy.
Wraz z początkiem sierpnia pojawiły się nadzieje, poparte sygnałami, na kontynuację bankowej hossy na warszawskiej giełdzie.
Krajowy rynek kończy tydzień najlepiej jak mógł, czyli kolejnymi rekordami. WIG zyskuje już prawie 40 proc. od początku roku.
Finałowa sesja tygodnia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie skończyła się mocnymi zwyżkami najważniejszych indeksów.
Krajowy rynek kończy tydzień najlepiej jak mógł, czyli kolejnymi rekordami. WIG zyskuje już prawie 40 proc. od początku roku.
Piątkowa sesja w Europie od rana przebiegała spokojnie i kończy się umiarkowanymi wzrostami na rynkach finansowych.
Ostatnia sesja tygodnia jak na razie nie przynosi większych zmian indeksów. Polski WIG20 po nieco słabszym początku wychodzi przed południem nad kreskę.