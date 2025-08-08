Kurs akcji CCC nurkuje. Dlaczego?

W czwartek po sesji grupa CCC pokazała wstępne wyniki za drugi kwartał roku obrotowego 2025-26. Okazały się one lepsze od średniej prognoz biur maklerskich ankietowanych przez PAP. Dziś w południe Łukasz Stelmach, dyrektor finansowy polkowickiej grupy omówił wyniki i zapowiedział lepsze niż pierwsze drugie półrocze.
Ostatnia sesja tygodnia jak na razie nie przynosi większych zmian indeksów. Polski WIG20 po nieco słabszym początku wychodzi przed południem nad kreskę.
- Z optymizmem patrzymy na drugą połowę roku – powiedział Łukasz Stelmach.
Mimo tego notowania akcji CCC traciły wkrótce po starcie telekonferencji nawet ponad 11 proc. (papier kosztował już dziś 165,5 zł, podczas gdy w czwartek na zamknięciu sesji 186,4 zł). Negatywnie wyróżniają się na tle rynku.
Dlaczego notowania spadają? – Trudno uzasadnić dzisiejsze spadki – ocenia Łukasz Wachełko z Wood&Company. – Od dłuższego czasu widać, że ktoś sypie akcjami CCC – dodaje. Jego zdaniem na siłę można by wskazać słabsze odczyty w HalfPrice. Na siłę, bo – jak tłumaczy analityk – liczą się wyniki grupy, a to jakie są dane poszczególnych segmentów zależy często od przesunięć, które robi menedżment.
Przy wzroście przychodów o 22 proc., marża EBITDA sklepów Half Price segmentu spadła o 6,5 pkt proc. do 14 proc.
Im bardziej ambitna jest strategia LPP, tym bardziej wykonalna wydaje się nasza – mówi Dariusz Miłek, założyciel i prezes giełdowego CCC, spółki z rynku sprzedaży detalicznej w segmencie obuwia. Zdradza, jak radzą sobie pierwsze sklepy Worldbox, nad czym pracuje i co zrobi z zyskami po latach strat.
Jak dotąd spółka nie przekazała na rynek komunikatu od inwestora, który miałby obowiązek informowania o transakcjach.
Sylwia Jaśkiewicz z Domu Maklerskiego BOŚ – nieco inaczej niż Wachełko – widzi pewien związek spadku z wynikami. Jej zdaniem inwestorom mogło zabraknąć dziś szczegółów podczas prezentacji dyrektora finansowego.
Na konferencji nie było też Dariusza Miłka, prezesa i założyciela grupy.
Grupa CCC według wstępnych szacunkowych danych miała w drugim kwartale zakończonym 31 lipca 2,88 mld zł przychodu (wzrost o 11 proc. rok do roku), 481 mln zł EBITDA (407 mln zł przed rokiem), 466 mln zł skorygowanej EBITDA (388 mln zł w II kw. roku 2023-24) i 313 mln zł zysku operacyjnego (263 mln zł rok wcześniej).
Ankietowani przez PAP analitycy oczekiwali średnio, że EBITDA wyniesie 475,3 mln zł, a zysk operacyjny niecałe 308 mln zł.
Przychody lokomotywy wzrostów grupy – HalfPrice – urosły rok do roku o ponad jedną piątą, CCC o 16 proc., a Grupy Modivo o 2 proc. Marża brutto na sprzedaży grupy spadła o 0,8 pkt proc. do 48,7 proc.
Po dwóch sesjach wzrostowych we wtorek akcje obuwniczej grupy taniały o ponad 7 proc. na słabym rynku. Co o perspektywach grupy sądzą analitycy?
- Przed nami istotny dla wyników całego roku trzeci kwartał, na który jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, szczególnie od strony produktowej. Zgodnie z naszymi założeniami, w ofercie grupy stale będzie rósł udział wysokomarżowych marek licencyjnych, co pozytywnie wpłynie na jej rentowność. Dodatkowo, przyspieszyliśmy dostawy nowej kolekcji, aby dobrze rozpocząć sezon AW, w tym bardzo ważny sprzedażowo okres Back To School - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Dariusz Miłek.
Łukasz Stelmach podtrzymał też dziś plany na cały rok. Około 70 proc. zaplanowanych otwarć sklepów ma mieć miejsce w drugim półroczu.
Menedżment firmy podkreśla, że grupa zrealizowała plan otwarć na kolejny rok. Jak podano, ma umowy podpisane na uruchomienie co najmniej 280 tys. m kw. nowej powierzchni.