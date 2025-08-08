Firmy
Kurs akcji CCC nurkuje. Dlaczego?

Akcje CCC tracą w piątek silnie na wartości. Zdaniem analityków nie ma to związku z opublikowanymi wstępnymi wynikami za drugi kwartał roku obrotowego obuwniczo-odzieżowej grupy. Co zatem powoduje przecenę?

Publikacja: 08.08.2025 15:58

Kurs akcji CCC nurkuje. Dlaczego?

Foto: Bloomberg

Urszula Zielińska

W czwartek po sesji grupa CCC pokazała wstępne wyniki za drugi kwartał roku obrotowego 2025-26. Okazały się one lepsze od średniej prognoz biur maklerskich ankietowanych przez PAP. Dziś w południe Łukasz Stelmach, dyrektor finansowy polkowickiej grupy omówił wyniki i zapowiedział lepsze niż pierwsze drugie półrocze.

- Z optymizmem patrzymy na drugą połowę roku – powiedział Łukasz Stelmach. 

Mimo tego notowania akcji CCC traciły wkrótce po starcie telekonferencji nawet ponad 11 proc. (papier kosztował już dziś 165,5 zł, podczas gdy w czwartek na zamknięciu sesji 186,4 zł). Negatywnie wyróżniają się na tle rynku. 

Analitycy szukają powodu spadku kursu akcji CCC

Dlaczego notowania spadają? – Trudno uzasadnić dzisiejsze spadki – ocenia Łukasz Wachełko z Wood&Company. – Od dłuższego czasu widać, że ktoś sypie akcjami CCC – dodaje. Jego zdaniem na siłę można by wskazać słabsze odczyty w HalfPrice. Na siłę, bo – jak tłumaczy analityk – liczą się wyniki grupy, a to jakie są dane poszczególnych segmentów zależy często od przesunięć, które robi menedżment.  

Przy wzroście przychodów o 22 proc., marża EBITDA sklepów Half Price segmentu spadła o 6,5 pkt proc. do 14 proc. 

Jak dotąd spółka nie przekazała na rynek komunikatu od inwestora, który miałby obowiązek informowania o transakcjach. 

Sylwia Jaśkiewicz z Domu Maklerskiego BOŚ – nieco inaczej niż Wachełko – widzi pewien związek spadku z wynikami. Jej zdaniem inwestorom mogło zabraknąć dziś szczegółów podczas prezentacji dyrektora finansowego.

Na konferencji nie było też Dariusza Miłka, prezesa i założyciela grupy.

Wstępne wyniki Grupy CCC w II kwartale roku 2025-26 

Grupa CCC według wstępnych szacunkowych danych miała w drugim kwartale zakończonym 31 lipca 2,88 mld zł przychodu (wzrost o 11 proc. rok do roku), 481 mln zł EBITDA (407 mln zł przed rokiem), 466 mln zł skorygowanej EBITDA (388 mln zł w II kw. roku 2023-24) i 313 mln zł zysku operacyjnego (263 mln zł rok wcześniej).

Ankietowani przez PAP analitycy oczekiwali średnio, że EBITDA wyniesie 475,3 mln zł, a zysk operacyjny niecałe 308 mln zł.

Przychody lokomotywy wzrostów grupy – HalfPrice – urosły rok do roku o ponad jedną piątą, CCC o 16 proc., a Grupy Modivo o 2 proc. Marża brutto na sprzedaży grupy spadła o 0,8 pkt proc. do 48,7 proc.

- Przed nami istotny dla wyników całego roku trzeci kwartał, na który jesteśmy bardzo dobrze przygotowani, szczególnie od strony produktowej. Zgodnie z naszymi założeniami, w ofercie grupy stale będzie rósł udział wysokomarżowych marek licencyjnych, co pozytywnie wpłynie na jej rentowność. Dodatkowo, przyspieszyliśmy dostawy nowej kolekcji, aby dobrze rozpocząć sezon AW, w tym bardzo ważny sprzedażowo okres Back To School - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Dariusz Miłek.

Łukasz Stelmach podtrzymał też dziś plany na cały rok. Około 70 proc. zaplanowanych otwarć sklepów ma mieć miejsce w drugim półroczu. 

Menedżment firmy podkreśla, że grupa zrealizowała plan otwarć na kolejny rok. Jak podano, ma umowy podpisane na uruchomienie co najmniej 280 tys. m kw. nowej powierzchni.

