Kurs akcji CCC nurkuje. Dlaczego?

W czwartek po sesji grupa CCC pokazała wstępne wyniki za drugi kwartał roku obrotowego 2025-26. Okazały się one lepsze od średniej prognoz biur maklerskich ankietowanych przez PAP. Dziś w południe Łukasz Stelmach, dyrektor finansowy polkowickiej grupy omówił wyniki i zapowiedział lepsze niż pierwsze drugie półrocze.

Reklama

Czytaj więcej Giełda Spokojny początek sesji. WIG20 z apetytem na 3000 pkt Ostatnia sesja tygodnia jak na razie nie przynosi większych zmian indeksów. Polski WIG20 po nieco słabszym początku wychodzi przed południem nad kreskę.

- Z optymizmem patrzymy na drugą połowę roku – powiedział Łukasz Stelmach.

Mimo tego notowania akcji CCC traciły wkrótce po starcie telekonferencji nawet ponad 11 proc. (papier kosztował już dziś 165,5 zł, podczas gdy w czwartek na zamknięciu sesji 186,4 zł). Negatywnie wyróżniają się na tle rynku.

Analitycy szukają powodu spadku kursu akcji CCC

Dlaczego notowania spadają? – Trudno uzasadnić dzisiejsze spadki – ocenia Łukasz Wachełko z Wood&Company. – Od dłuższego czasu widać, że ktoś sypie akcjami CCC – dodaje. Jego zdaniem na siłę można by wskazać słabsze odczyty w HalfPrice. Na siłę, bo – jak tłumaczy analityk – liczą się wyniki grupy, a to jakie są dane poszczególnych segmentów zależy często od przesunięć, które robi menedżment.