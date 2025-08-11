dr Kamil Gemra, adiunkt w Instytucie Finansów, Korporacji i Inwestycji w SGH w Warszawie
O tym rozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest dr Kamil Gemra, adiunkt, Zakład Cyfrowych Finansów FINTECH, SGH. Rozmowę prowadzi red. Aleksandra Ptak-Iglewska.
Mariusz Jagodziński, członek zarządu Mount TFI, zarządzający funduszami, będzie gościem Dariusza Wieczorka w piątkowym programie „Prosto z Parkietu”.
Prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK, skomentuję dane o popycie i sprzedaży kredytów mieszkaniowych. Sytuacja się poprawia. To już nowa era?
Efekty zawartego w ubiegłym tygodniu porozumienia w sprawie taryf celnych oceni dziś Piotr Kuczyński, ekonomista DI Xelion, w programie Prosto z Parkietu.
Opublikowane w ubiegłym tygodniu wstępne wyniki finansowe XTB za II kwartał zostały chłodno przyjęte przez rynek. Czy faktycznie powinny one martwić akcjonariuszy? Te i inne pytania padną w poniedziałek w Parkiet TV. Gościem Przemysława Tychmanowicza będzie Omar Arnaout, prezes XTB. Start rozmowy o godz. 12.00. Program będzie emitowany na żywo, a to oznacza, że będzie też możliwość zadawania pytań. Szefa XTB zapytamy m.in.:
Mało inwestycji i przetargów, agresywna konkurencja - to nie tylko problem w sektorze dużych inwestycji infrastrukturalnych, ale i budownictwa ogólnego. Jak zapowiada się rok i gdzie Erbud szuka dywersyfikacji - o tym w rozmowie z Agnieszką Głowacką, wiceprezeską grupy.
Piotr Prajsnar, prezes i główny akcjonariusz Cloud Technologies, będzie gościem Dariusza Wieczorka w środowym programie „Prosto z Parkietu”. Start o godz. 12.00.