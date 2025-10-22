Złoto trafiło pod strzechy, pojawiają się anegdotyczne dowody na przegrzanie lokalnych rynków kruszców fizycznych z różnych regionów świata, mniej lub bardziej podejrzane instytucje reklamują produkty o nie oparte – mamy poważne objawy przegrzania. Po trwającym od połowy sierpnia niemal nieprzerwanym rajdzie w górę widać jednak sygnały, że w ostatnich dniach obserwujemy potencjalnie rysowanie się co najmniej krótkoterminowego szczytu. Na giełdzie COMEX w październiku zaczęły wyraźnie rosnąć obroty, spada natomiast „open interest”. Szczególnie pod tym względem wyróżniała się sesja piątkowa – poniedziałkowe odbicie w górę, choć silne cenowo, było w tym kontekście nieprzekonujące. Z perspektywy fundamentalnej słabnie narracja o zbliżającej się konfrontacji amerykańsko-chińskiej, kolejnym katalizatorem dla spadków mogłyby się okazać opóźnione dane o amerykańskiej inflacji, gdyby okazała się ona niższa od prognoz. Analiza statystyczna wygląda złowrogo – od 1970 r., gdy złoto rosło 9 tygodni z rzędu nigdy nie wygenerowało dodatniej stopy zwrotu w ciągu kolejnego miesiąca, a spadki w jego trakcie sięgały przeciętnie 11 proc.