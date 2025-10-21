Przed dzisiejszym otwarciem sesji na Wall Street poznamy wyniki General Motors, Coca-Coli oraz 3M. Po zamknięciu zaś raport opublikuje Netflix. Wchodzimy zatem w fazę ciekawszych raportów, lepiej oddających obraz tego jak radziła sobie nie tylko amerykańska ale i światowa gospodarka. Wyjaśnienie kwestii handlowych w kolejnych dniach powinno mieć jednak większe znaczenie z rynkowego punktu widzenia niż wydźwięk sezonu wyników. Jeśli jeden i drugi będzie pozytywne, może dodać to paliwa to wzrostów w końcówce roku.