Indeks dużych spółek w trakcie wtorkowej sesji sięgnął nawet 2934 pkt., plasując się najwyżej od dwóch miesięcy. Technicznie rzecz biorąc, WIG20 dotarł też do 61,8-proc. zniesienia fali spadkowej, zapoczątkowanej w sierpniu. Wówczas impulsem do spadków stał się pomysł podwyżki CIT-u dla banków. Jak się niedawno okazało, wszedł on w życie, a inwestorzy powoli się z tym muszą pogodzić. Banki co prawda w ostatnich tygodniach nie błyszczą, ale też i sporą część strat udało się im ostatnio odrobić. W ciągu miesiąca WIG-banki urósł o 6,3 proc. To oczywiście sprzyja głównie indeksowi dużych spółek, ale jego zwyżki w ostatnim czasie to zasługa także innych spółek. We wtorek mieliśmy jednak powrót do „starej” zasady – banki znów pchały benchmark do góry, ale za nogi trzymały go zwłaszcza KGHM i CCC. Obuwnicza spółka jest na cenzurowanym po ostatnim ataku inwestorów grających na spadek akcji. We wtorek kurs CCC wracał w okolice lokalnych dołków w cenach zamknięcia.