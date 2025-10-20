Z początkiem nowego tygodnia na krajowy parkiet wrócili kupujący, wykorzystując poprawę globalnych nastrojów. Odradzający się popyt wyniósł indeks WIG20 o prawie 1,6 proc, osiągając na zamknięciu sesji poziom nienotowany od sierpnia. Inwestorów handlujących na krajowym rynku do zakupów przekonały pozytywne nastroje na pozostałych europejskich giełdach, gdzie inwestorzy ochoczo ruszyli do zakupów akcji przecenionych w minionym tygodniu. Kolor zielony zdecydowanie przeważał zarówno na zachodnioeuropejskich giełdach, jak i rynkach z naszego regionu. Efektowne zwyżki miały miejsce także na azjatyckich parkietach i w pierwszej fazie handlu za oceanem. Złagodzenie stanowiska prezydenta USA w sprawie ceł, dające nadzieję na amerykańsko-chińskie porozumienie, wniosło więcej optymizmu na rynkach i sprawiło, że inwestorzy nabrali większej ochoty na ryzykowne aktywa.