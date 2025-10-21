Emocje na rynku walutowym w ostatnim czasie nieco opadły. Rynek wykonuje ruch w przód, a potem w tył. Wtorkowy poranek przyniósł lekkie osłabienie złotego. Dolar drożał o 0,2 proc. do 3,64 zł. Euro zyskiwał 0,1 proc. do poziomu 4,24 zł, a frank szwajcarski drożał o 0,2 proc. do 4,59 zł. – Początek tygodnia na rynku przyniósł dość dobre nastroje, szczególnie podczas sesji w Azji. Lepsze makro z Chin w połączeniu z porozumieniem politycznym w Japonii podbiło wyceny bardziej ryzykownych aktywów. Lokalnie otrzymaliśmy pakiet danych wspierających oczekiwania na dalsze luzowanie ze strony RPP. Produkcja przemysłowa wypadła powyżej oczekiwań (7,4 proc. r/r), a dynamika wynagrodzeń poniżej szacunków (7,5 proc. r/r). W szerszym kontekście rynki czekają na wyniki spółek z Wall Street oraz spotkanie Trump-Xi w przyszłym tygodniu – wskazuje Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

