Ostatnie tygodnie pokazują, że naszego złotego mało co rusza. Wrażliwość na negatywne informacje nie jest duża, co pokazał zwłaszcza wrzesień, kiedy to mieliśmy prowokację z rosyjskimi dronami, czy też negatywne opinie agencji ratingowych. Ograniczoną reakcję mieliśmy też na doniesienia z USA dotyczące czy to government shutdown, czy też obaw, co do negocjacji z Chinami. Wreszcie, złoty nie reagował też na ostatnie ruchy Rady Polityki Pieniężnej, kiedy to nieraz nieco zaskakiwała uczestników rynku cięciem stóp procentowych. Skąd zatem bierze się siła polskiej waluty?

Reklama