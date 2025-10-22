Marek Rogalski, główny analityk walutowy DM BOŚ
Ostatnie tygodnie pokazują, że naszego złotego mało co rusza. Wrażliwość na negatywne informacje nie jest duża, co pokazał zwłaszcza wrzesień, kiedy to mieliśmy prowokację z rosyjskimi dronami, czy też negatywne opinie agencji ratingowych. Ograniczoną reakcję mieliśmy też na doniesienia z USA dotyczące czy to government shutdown, czy też obaw, co do negocjacji z Chinami. Wreszcie, złoty nie reagował też na ostatnie ruchy Rady Polityki Pieniężnej, kiedy to nieraz nieco zaskakiwała uczestników rynku cięciem stóp procentowych. Skąd zatem bierze się siła polskiej waluty?