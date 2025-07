Popyt krajowy na obligacje skarbowe pozostaje silny, ale z zagranicą krucho

Czytaj więcej Obligacje Zagranica grymasi, Polacy biorą obligacje jak leci W strukturze posiadaczy skarbowych papierów wartościowych zagraniczne podmioty odgrywają coraz mniejszą rolę. Ich miejsce wypełniają krajowi inwestorzy instytucjonalni i indywidualni.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że inwestorzy zagraniczni już trzeci miesiąc z rzędu redukowali zaangażowanie w polskie papiery skarbowe. Z końcem maja portfel tego typu aktywów w ich rękach wart był 157,2 mld zł wobec 158,6 mld zł miesiąc wcześniej. Jeszcze z końcem lutego były to blisko 163 mld zł. Luty jednak, zarówno jak styczeń, były miesiącami dużych zakupów polskich obligacji przez zagranicę, która wyłożyła na ten cel w dwa miesiące łącznie niemal 14 mld zł. Mimo zmiany trendu nadal w rękach zagranicznych funduszy jest więc o blisko 9 mld zł więcej obligacji niż na koniec 2024 r. Ciekawsze może być jednak to, jak duże sumy dość regularnie na polskie obligacje przeznaczają gospodarstwa domowe. W maju było to aż 3,6 mld zł. Gospodarstwa domowe od dłuższego czasu niemal miesiąc w miesiąc dokładają się do realizacji potrzeb budżetowych rządu, a tylko w tym roku zainwestowały netto w papiery skarbowe przeszło 18 mld zł. W rękach tej grupy z końcem maja były papiery warte prawie 164 mld zł, czyli więcej niż w przypadku zagranicy. A to tylko część oszczędności płynących z kieszeni Polaków na inwestycje w papiery skarbowe. Kolejne miliardy złotych wędrują poprzez fundusze inwestycyjne. W przypadku tej kategorii w maju również mamy solidny skok, sięgający ponad 5 mld zł. To niemal tak dobry wynik jak pod koniec 2024 r., kiedy zwykle mocniej aktywizuje się popyt funduszy na papiery skarbowe.

Fryderyk Krawczyk, dyrektor departamentu zarządzania aktywami, VIG/C-Quadrat TFI ocenia, że kolejna informacja płynąca o redukcji zaangażowania zagranicy w obligacje skarbowe w lokalnej walucie nie jest zaskoczeniem. – Inwestorzy zagraniczni, jak widać, trwale ograniczyli swoje zaangażowanie w ten segment rynku dłużnego w Polsce w okresie pandemii. Jak obserwujemy, pod względem udziału w długu denominowanym w złotym ekspozycja nierezydentów systematycznie maleje. Pomimo znaczącego zwiększenia podaży obligacji, jak i atrakcyjnych rentowności polskich instrumentów rządowych popyt ze strony zagranicznych inwestorów jest rachityczny – mówi.

Na ile zmieniająca się struktura inwestorów w polskie obligacje skarbowe jest korzystna dla budżetu i czy wewnętrzny popyt jest wystarczająco silny, by skonsumować nadchodzącą podaż?

– Z punktu widzenia bezpieczeństwa finansów publicznych lepsza jest sytuacja, gdy w strukturze zadłużenia dominują podmioty krajowe oraz emisje denominowane w walucie krajowej – zauważa Bogdan Jacaszek, zarządzający TFI PZU. Jak przyznaje, szybko rosnące depozyty bankowe oraz znaczne napływy do funduszy inwestycyjnych pozwalają krajowym instytucjom finansowym na dalsze zwiększanie posiadanych obligacji skarbowych, jednak skala potrzeb pożyczkowych przerasta możliwości finansowe krajowych podmiotów. – Z tego powodu Ministerstwo Finansów dodatkowo finansuje się poprzez emisje euroobligacji, których udział w finansowaniu nie powoduje obecnie jednak znacznego ryzyka dla stabilności finansów publicznych – podkreśla Jacaszek.