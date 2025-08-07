Andrzej Bebłociński, trading, DCM, Trigon DM
Tym razem 12 mld zł rano i dodatkowe 2 w popołudniowej dogrywce. Popyt na obligacje dopisuje i minister finansów nie ma problemu ze sprzedawaniem długu. W efekcie tegoroczne potrzeby pożyczkowe są już sfinansowane w 90 proc. Największym zainteresowaniem inwestorów znów cieszyły się papiery stałokuponowe, które dają pozytywną ekspozycję na oczekiwany spadek stóp procentowych. Argumentów, by grać taki scenariusz, z każdym tygodniem przybywa. Krajowy obrazek – spadająca inflacja i niska koniunktura – wzmacniają ostatnie dane zza oceanu. Nowych miejsc pracy w USA przybywa wyraźnie mniej, a zamówienia na dobra trwałego użytku spadają. Nic dziwnego – firmy mierzą się z silnym wzrostem niepewności. W życie wchodzą wysokie cła importowe, co w krótkim terminie utrudnia planowanie, ogranicza marże i zwiększa presję kosztów. Potrzeba obniżek stóp w USA staje się coraz bardziej widoczna. W dłuższym horyzoncie, zmiana terms of trades i niższe stopy procentowe powinny wspierać inwestycje i odbudowę amerykańskiej gospodarki. Taki plan ma Donald Trump. Z perspektywy Chin i Europy bolesny, ale amerykański model życia na kredyt już nie działa. Globalna konkurencja zaostrzy się i by ją wygrać, potrzebne będą inwestycje w innowacje, niższe stopy procentowe i kapitał. Ten w Polsce pomoże zdobywać reforma opodatkowania zysków kapitałowych, zaproponowana przez rząd. Rozwiązanie premiuje długoterminowe inwestowanie kapitału w obligacje i bezpośrednie wspieranie gospodarki poza systemem depozytowym, który słabo buduje wartość.
Wydaje się, że Osobiste Konto Inwestycyjne będzie świetnym rozwiązaniem dla klientów budujących portfel obligacji korporacyjnych.
Osobiste Konto Inwestycyjne może stać się skutecznym katalizatorem zwiększenia płynności na rynku Catalyst, zwłaszcza w przypadku rozpoznawalnych emitentów – mówi Andrzej Bebłociński, ekspert z Trigona.
W ciągu dekady koszty obsługi zadłużenia USA mają wzrosnąć o 80 proc., do 1,8 bln USD rocznie – wynika z prognoz Biura Kongresu do spraw Budżetu. Wbrew pozorom nie oznacza to katastrofalnej zmiany. Ale tylko dlatego, że sytuacja USA zła jest już teraz.
Spadające stopy procentowe i marże mogą zniechęcić część inwestorów do obligacji korporacyjnych, ale nie będzie to fundamentalny problem tego rynku – mówi Szymon Gil, doradca inwestycyjny w Michael/Strom DM.
W drugiej połowie roku realnie do ośmiu firm może przeprowadzić emisje obligacji na podstawie prospektów, z czego dwie to potencjalni debiutanci. Z drugiej strony, część firm wycofuje się z planów emisji.
Nowe oprocentowanie 1-rocznych obligacji wyniesie 5 proc., a dwuletnich 5,15 proc. - Marże pozostawiliśmy na niezmienionym, atrakcyjnym poziomie - deklaruje resort finansów.