Ghelamco Invest wypłaciło odsetki od serii GHE1127. Formalnie dniem wypłaty był 17 maja, ale ponieważ była to sobota, płatność została zaksięgowana pierwszego dnia roboczego, czyli 19 maja. Spółka wypłaciła obligatariuszom prawie 1,24 mln zł.

Kluczowe daty. Do wykupu papiery w Belgii i Polsce

„Wszystkie odsetki z obligacji spłacamy terminowo, zgodnie z harmonogramem. Planujemy kontynuować to również w przyszłości” – podało biuro prasowe Ghelamco, potwierdzając wypłatę odsetek od serii GHE1127.

Najbliższy kolejny punkt kontrolny to 9 czerwca – dzień płatności odsetek od serii GHE1227 (jedyna seria na Catalyst nominowana w euro). Ale kluczowa data to 14 czerwca. Wtedy Ghelamco Group, spółka matka, ma do wykupu papiery o wartości 80 mln euro – to one są wskazywane jako główne wyzwanie. W Polsce daty najbliższych wykupów to 16 lipca – seria GHI0725 o wartości 30 mln zł i 29 września – seria GHI0925 o wartości 170 mln zł.

Zróżnicowana wycena obligacji Ghelamco na Catalyst

Belgijski deweloper nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych jest pod presją od dawna, ale dopiero w połowie kwietnia obligacje polskiej córki Ghelamco Invest, notowane na Catalyst, zaliczyły mocną przecenę. Serie zapadające w tym roku wyceniane z relatywnie niewielkim dyskontem: 97 proc. wartości nominalnej w przypadku GHE0725 i 93,5 proc. w przypadku GHE0925. Najgorzej wyceniana jest seria GHE0128, to 67,2 proc. wartości nominalnej.