Serie zapadające w tym roku wyceniane są na ponad 90 proc. wartości nominalnej, ale część papierów na ponad 60 proc.

Czytaj więcej Budownictwo Ghelamco pod presją, zwróć uwagę na ważne daty W maju i czerwcu deweloperska grupa ma do wypłaty kilka transz odsetek polskim obligatariuszom. To będzie pierwszy test przed lipcowym testem spółki matki, która musi wykupić newralgiczną serię.

Kluczem belgijska seria obligacji Ghelamco, zapada w lipcu

Zadłużenie krótkoterminowe (zapadające w perspektywie roku) Ghelamco Group wyniosło na koniec 2024 r. 420 mln euro. Z tego 200 mln euro to kredyty bankowe, 72 mln euro inne oprocentowane pożyczki, a 146 mln euro obligacje. W kwocie obligacji 79,5 mln euro to jedyne papiery wyemitowane w Belgii, które są do wykupu już 14 lipca i które uznawane są za punkt zapalny. Pozostałe 66,5 mln euro to papiery Ghelamco Invest.