– Po konsultacji w ramach koalicji 15 października podjąłem decyzję o wprowadzeniu głosowania weta w sprawie kryptowalut na tym posiedzeniu Sejmu–przekazał Czarzasty dziennikarzom w Sejmie.

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Wcześniej w piątek z prośbą o głosowanie nad wetem prezydenta do marszałka Sejmu zwrócił się premier Donald Tusk. Szef rządu powiedział m.in., że sprawa giełdy kryptowalut Zondacrypto „nabiera kształtów, które naprawdę budzą w jakimś sensie grozę” oraz że obecnie nikt nie może mieć wątpliwości, że „musimy mieć ustawę, która reguluje ten rynek”.

Prezydent Karol Nawrocki 11 czerwca po raz trzeci zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej.

Marszałek Sejmu–nawiązując do sprawy giełdy Zondacrypto–powiedział, że „odrzucenie tego weta to odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle”. –To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie matactw, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą. To jest tak naprawdę odrzucenie przyzwolenia na oszukiwanie ludzi–powiedział Czarzasty.

–Panie prezydencie, nie wiem, co motywowało pana, że trzy razy pan wetował tę ustawę, ale coraz więcej faktów wskazuje na to, że mógł pan to robić nie przypadkiem – zwrócił się do prezydenta Czarzasty.

Postępowanie ws. giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia br. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia br. śledztwo ws. Zondacrypto zostało połączone z postępowaniem w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem założyciela giełdy Sylwestra Suszka, który zaginął w 2022 r. Połączone śledztwo prowadzi obecnie śląski wydział PK.

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W piątek Wirtualna Polska i TVN24 podały, że poszukiwany listem gończym były wiceminister sprawiedliwości, poseł klubu PiS Marcin Romanowski szukał azylu w Dubaju na początku 2026 r., a miał mu to załatwić szef Zondacrypto Przemysław Kral; w kontakcie pomiędzy nimi miał pośredniczyć Bartosz Lewandowski, ówczesny adwokat obu mężczyzn. W odpowiedzi na zadane przez redakcje pytania, Bartosz Lewandowski przyznał, że reprezentował Marcina Romanowskiego i Przemysława Krala, jednak w przypadku szefa giełdy wypowiedział wszystkie pełnomocnictwa oraz upoważnienia do obrony. Dodał, że nigdy nie nakłaniał swoich klientów do działań bezprawnych, w szczególności do utrudniania postępowania.

Marszałek Czarzasty poinformował również w piątek, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się w dniach 2-4 września, Sejm zagłosuje też nad prezydenckim wetem do rządowej ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Ustawa zakładała, że dwie osoby pełnoletnie mogłyby zawrzeć przed notariuszem rejestrowaną w urzędzie stanu cywilnego umowę, regulującą takie kwestie, jak m.in. wspólność majątkowa, obowiązek alimentacyjny, prawo do mieszkania, dostęp do informacji medycznej, formę pochówku. Nawrocki, informując o wecie do ustawy w połowie lipca, argumentował, że nie może „zaakceptować rozwiązania, które prowadziłoby do utraty szczególnego statusu małżeństwa”.

Sejm może odrzucić prezydenckie weto większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Przy pełnym składzie 460 posłów oznacza to w praktyce 276 głosów za odrzuceniem weta (przy założeniu, że głosują wszyscy).