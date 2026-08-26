Z tego artykułu dowiesz się: Jaką rolę w strategii fintechu odgrywa nowy stablecoin EURR, który ma łączyć świat tradycyjnych finansów z krypto.

Na czym polega rozwiązanie, które ma znieść bariery w przenoszeniu środków między walutami fiat a środowiskiem on-chain.

Jakie znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowników i przyszłości usługi ma zgodność z unijnym rozporządzeniem MiCA.

Dlaczego globalna skala działania daje Revolutowi przewagę nad tradycyjnymi bankami oraz firmami z branży krypto.

Revolut, globalny fintech obsługujący ponad 80 milionów klientów indywidualnych i 16 milionów użytkowników kryptowalut na całym świecie, rozpoczął w środę etapowe wdrażanie EURR. To stablecoin powiązany z euro, emitowany przez firmę Bridge (część grupy Stripe), bezpośrednio zintegrowany z główną aplikacją Revolut.

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Nowa funkcja trafia w pierwszej kolejności do wybranych klientów w Polsce, Danii i Portugalii. To kolejny krok Revoluta w budowaniu pomostu między walutami fiat a kryptowalutami. Dzięki temu euro wkracza w przestrzeń on-chain, płynnie łącząc się z całym ekosystemem tradycyjnych walut, wymiany walutowej i krypto, który oferuje aplikacja.

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Rozszerzenie dostępności na inne rynki Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) spodziewane jest jeszcze w tym roku. Revolut rozwija również stablecoiny denominowane w innych walutach, korzystając z odrębnych ścieżek regulacyjnych.

Stablecoin EURR będzie utrzymywał stałą wartość 1 euro

Stablecoiny stanowią fundament infrastruktury w gospodarce kryptowalutowej, wspierając handel, rozliczenia i transfery pomiędzy sieciami blockchain. Wraz z przenikaniem cyfrowych aktywów do głównego nurtu finansów, Revolut uważa, że stablecoiny mogą z czasem znaleźć szersze zastosowanie m.in. w międzynarodowych transferach, transakcjach biznesowych i procesach rozliczeniowych.

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EURR zapewni uprawnionym użytkownikom rozliczaną w euro infrastrukturę on-chain, ułatwiającą płynne przejście między tradycyjnym euro a kryptowalutami. Token będzie również obsługiwany przez wiele sieci blockchain oraz zewnętrzne portfele krypto.

Stablecoin EURR został zaprojektowany tak, aby utrzymywać stałą wartość 1 euro. Jego pokrycie stanowią rezerwy przechowywane i zarządzane przez emitenta (Bridge Building S.A.) w pełnej zgodności z obowiązującymi wymogami unijnego rozporządzenia MiCA. Szersze udostępnienie EURR w całym EOG, a także wprowadzenie stablecoinów opartych na innych walutach, zaplanowano na dalszą część roku – z zastrzeżeniem gotowości produktowej, operacyjnej i regulacyjnej.

Usługi kryptowalutowe na terenie EOG świadczy Revolut Digital Assets Europe Ltd (RDAEL), posiadająca licencję Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd jako dostawca usług w zakresie kryptoaktywów zgodnie z rozporządzeniem MiCA.

EURR jest nowym łącznikiem między walutami a kryptowalutami

– EURR daje 80 milionom klientów Revoluta bezpośredni dostęp do finansów on-chain. Łącząc naszą globalną skalę działania i licencjonowaną infrastrukturę bankową z natychmiastowym, wyrażonym w euro dostępem do ekosystemu krypto, otwieramy drogę do praktycznych zastosowań stablecoinów na skalę, której nie jest w stanie zaoferować żaden tradycyjny bank ani firma działająca wyłącznie w sektorze kryptowalut – komentuje Emil Urmanshin, Head of Crypto and New Bets w Revolucie.

– Revolut zaczynał od wyeliminowania ukrytych opłat i barier w wymianie walut. Teraz robimy dokładnie to samo dla świata krypto. EURR całkowicie znosi uciążliwości związane z przenoszeniem środków z tradycyjnych finansów do środowiska on-chain i z powrotem. Staje się nowym, płynnym i natychmiastowym łącznikiem między walutami fiat a kryptowalutami – wyjaśnia Iman Olya, Product Owner ds. stablecoinów w Revolucie.

– Jesteśmy dumni, że możemy wesprzeć Revolut – jeden z wiodących fintechów na świecie – we wprowadzeniu na europejski rynek ich autorskiego stablecoina. Nasze licencje MiCA oraz EMI stanowią solidny i zaufany fundament dla każdej firmy, która chce budować rozwiązania oparte na euro – dodaje Mai Leduc Blount, Head of Product w firmie Bridge.