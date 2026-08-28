Z tego artykułu dowiesz się: Kto manipulował obligacjami.

Co ustaliła KNF.

Jakie przestępstwo mogli popełnić pracownicy TFI.

Jakie poniosą konsekwencje.

Nadzorca poinformował dziś o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie – w okresie od 9 maja 2022 roku do 6 czerwca 2025 roku – manipulacji w obrocie obligacjami wyemitowanymi przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego, notowanymi na rynku Catalyst2.

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Na czym polegała manipulacja obligacjami

Okoliczności wskazujące na dokonanie manipulacji polegały m.in. na transakcjach przeprowadzonych w wyniku wprowadzenia w tym samym lub prawie tym samym czasie zleceń kupna i sprzedaży o bardzo podobnym wolumenie i podobnej cenie przez tę samą stronę lub przez różne, ale będące w zmowie, strony.

Kolejna kwestia to przystępowanie do zleceń zawarcia transakcji lub angażowanie się w transakcje, które są udostępniane publicznie w miejscu do tego przeznaczonym, aby wywołać wrażenie aktywności lub wahania cen w instrumencie finansowym (painting the tape, czyli zafałszowywanie obrazu).

Dochodziło również do przesunięcia różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży na sztuczny poziom lub utrzymywano ją na sztucznym poziomie poprzez tzw. nadużywanie władzy rynkowej.

Czwarta kwestia to wprowadzanie zleceń, które podwyższają ofertę kupna (lub obniżają ofertę sprzedaży) instrumentu finansowego w celu podwyższenia (lub obniżenia) jego ceny.

KNF wskazuje również na transakcje lub zlecenia przeprowadzone w sposób stwarzający barierę spadku cen poniżej pewnego poziomu głównie w celu uniknięcia negatywnych konsekwencji wynikających ze zmian ceny akcji (tzw. creation of a floor, czyli tworzenie dolnego pułapu wzorca cenowego).

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Kto odpowiadał za manipulację

Odpowiedzialność za potencjalne działania manipulacyjne w obrocie obligacjami ponoszą dwaj kluczowi pracownicy jednego z towarzystw funduszy inwestycyjnych nadzorowanych przez Komisję. Nie podano, o które konkretnie osoby chodzi. Również nazwa TFI nie pojawia się w komunikacie.

Nieuprawnione działania pracowników polegały na składaniu na własny rachunek zleceń kupna lub sprzedaży obligacji ze świadomością składania przez Towarzystwo przeciwstawnych zleceń, z którymi zostaną one sparowane. Działania pracowników Towarzystwa wpisują się w schemat tzw. front-runningu.

Zgodnie z szacunkami KNF nieuprawniony zysk, który został osiągnięty wskutek wykorzystywania informacji poufnych dotyczących strategii Towarzystwa, wyniósł: w odniesieniu do pierwszego pracownika około 646 tys. zł, a w przypadku drugiego około 350 tys. zł.

29 lipca 2026 roku Urząd KNF złożył do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstw, polegających na manipulacji kursem instrumentów dłużnych, wykorzystaniu informacji poufnych oraz wykorzystaniu tajemnicy zawodowej niezgodnie z jej przeznaczeniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.