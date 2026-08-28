Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki miało Asseco w I półroczu.

Jak duży jest portfel zamówień.

Jaką rolę w wynikach grupy odgrywa KPO.

Czy będą akwizycje.

Największa krajowa spółka informatyczna pokazała wyniki za I półrocze i przedstawiła plany na przyszłość. Skonsolidowany portfel zamówień na 2026 r., w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 13,4 mld zł. W kursach zmiennych jest o 18 proc. wyższy niż rok temu, a w kursach stałych o 12 proc.

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- powiedziała Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes Asseco Poland.

Jakie wyniki miało Asseco w II kwartale

W całym I półroczu grupa wypracowała 9,3 mld zł przychodów, z czego ponad 7,1 mld zł stanowiła sprzedaż własnych produktów i usług informatycznych. Zysk operacyjny wyniósł 1,1 mld zł i był o 38 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie 2025 r. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej poszedł w górę o 52 proc. do 430 mln zł.

W samym II kwartale Asseco Poland miało 201,2 mln zł zysku netto, wobec 185,2 mln zł oczekiwanych średnio przez rynek. EBITDA wyniosła 769,9 mln zł, podczas gdy rynek zakładał 731,4 mln zł. Wyższy od oczekiwań był też zysk operacyjny (570 mln zł vs. 536 mln zł) oraz przychody (4,85 mld zł vs. 4,57 mld zł).

Asseco rośnie w Polsce i za granicą

Pierwsze półrocze było dla grupy udane zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przychody ze sprzedaży w segmencie Asseco Poland wzrosły o 17 proc. do 1,3 mld zł. Segment ten odpowiadał za 14 proc. sprzedaży grupy. Zysk operacyjny wyniósł 318,7 mln zł wobec 214,7 mln zł w I półroczu 2025 r., a EBITDA 368,5 mln zł wobec 267,7 mln zł rok wcześniej.

Spółka kontynuowała działania związane z cyfryzacją usług publicznych. Ważnym kierunkiem pozostawała cyfryzacja ochrony zdrowia, wspierana środkami z Krajowego Planu Odbudowy. Asseco umacniało także pozycję w sektorze bankowo-finansowym dzięki długoterminowym kontraktom, stabilnym przychodom z usług serwisowych oraz realizacji projektów rozwojowych.

Wyniki grupy są silnie zdywersyfikowane – 86 proc. sprzedaży pochodzi z rynków zagranicznych reprezentowanych przez segmenty Formula Systems i Asseco International. Sprzedaż w segmencie Asseco International ukształtowała się na poziomie 2,4 mld zł, co oznacza wzrost o 9,5 proc. Udział tego segmentu w skonsolidowanej sprzedaży to 26 proc. Zysk operacyjny wyniósł 276,4 mln zł wobec 219,6 mln zł przed rokiem. Motorem wzrostu w tym segmencie były rozwiązania ERP oferowane przez Asseco Enterprise Solutions. Bardzo dobre wyniki wypracowały spółki Asseco Central Europe z Czech i Słowacji, które realizowały projekty dla administracji publicznej, opieki zdrowotnej oraz bankowości. Wzrosła też sprzedaż w Asseco South Eastern Europe.

Z kolei segment Formula Systems zanotował 5,6 mld zł przychodów, czyli o 18 proc. więcej niż w tym samym okresie przed rokiem.