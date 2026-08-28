Historycznie nowi szefowie Fedu wykorzystywali debiut na konferencji do zdefiniowania swojego światopoglądu gospodarczego i zarysowania reguł działania.

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Za kadencji Powella zasady te były względnie przejrzyste. Mocno polegał on na bieżących danych i na bieżąco tłumaczył rynkom jak je interpretuje. Warsh odrzucił ten model. Otwarcie krytykuje prowadzenie rynków za rękę i uważa, że inwestorzy powinni sami wyceniać ryzyko, a nie polegać na podpowiedziach ze strony Fedu. Podczas konferencji wieńczących czerwcowe oraz lipcowe posiedzenia otrzymaliśmy całą litanię kwestii, których Warsh w obecnym funkcjonowaniu Rezerwy Federalnej nie lubi.

Problem w tym, że nie przedstawił on jasnej alternatywy. W dzisiejszym przemówieniu inwestorzy będą szukać więc przede wszystkim wskazówek nakierunkowujących nas na to, co będzie czynnikiem decydującym o ewentualnych podwyżkach lub obniżkach stóp procentowych w nowym reżimie, tzn.:

Na co Warsh kładzie obecnie większy nacisk – ryzyko wzrostu presji inflacyjnej czy sygnały ochłodzenia na rynku pracy?

Jakie mierniki inflacji oraz siły gospodarczej są przez niego preferowane? Które uważa za najbardziej spójne ze swoim światopoglądem gospodarczym? Jak bardzo muszą odchylić się od oczekiwań, by zmusić bank do działania?

Czy woli działać z wyprzedzeniem (prewencyjnie), czy reagować dopiero wtedy, gdy ma na stole twarde dane potwierdzające trend?

Poza tym Warsh będzie musiał odnieść się to niedawnych działań Departamentu Skarbu, który swoją interwencją na rynku obligacji dokonał de facto luzowania ilościowego. Kluczowe pytanie stanowi to czy publicznie sprzeciwi się wywartej przez Scotta Bessenta presji. Otwarty sprzeciw odparłby rosnące ryzyko dominacji fiskalnej, czyli sytuacji, w której potrzeby rządu w zakresie zadłużenia dyktują kroki bankowi centralnemu.

Jako, że oficjalny temat sympozjum to: “Innowacje finansowe: implikacje dla płatności i polityki”, Warsh może skupić się wyłącznie na względnie bezpiecznych, strukturalnych i akademickich tematach, takich jak demografia czy produktywność w erze AI, do czego zdążył nas już w pewnym stopniu przyzwyczaić.

Brak wystarczającego akcentu na bieżącą analizę sytuacji makroekonomicznej rynki odebrałyby jednak jako wyraźnie gołębi sygnał, co skutkowałoby w naszej opinii dalszym osłabieniem dolara. Uznajemy to jednak za najbardziej prawdopodobny scenariusz

Dalszy brak klarowności pogłębiłby także rynkowe obawy dotyczące niezależności nowego prezesa, które pojawiły się jeszcze przed powołaniem go na stanowisko. Nieco ponad rok temu, otwarcie stanął po stronie prezydenta, stwierdzając, na antenie FOX News, że frustracja Donalda Trumpa z powodu sposobu prowadzenia polityki monetarnej przez Powella jest w pełni uzasadniona, krytykując instytucję za zbyt wolne obniżanie stóp procentowych i nadmierne przywiązanie do wstecznych danych gospodarczych.

Warto przypomnieć, że za czasów zasiadania w FOMC w latach 2006-2011 opowiadał się za wyższymi poziomami stóp procentowych pomimo wybuchu Wielkiego Kryzysu Finansowego.

Wpływ na złotego

Jak zaznaczyliśmy wcześniej, w scenariuszu, w którym Warsh nie adresuje bezpośrednio licznych problemów, z którymi FOMC mierzyć będzie się w kolejnych miesiącach, bardzo prawdopodobne wydaje się osłabienie dolara. To zaś sytuacja sprzyjająca dla złotego, który był wczoraj jedną z gorzej radzących sobie walut na świecie. Kurs EURPLN przekroczył poziom 4,335, gdzie po raz ostatni znajdował się w lipcu.

Wykres 1: Notowania wybranych walut (27.08.2026)

Foto: Źródło: XTB Research, 28.08.2026

Osłabienie względem referencyjnego euro było jednym z najsilniejszych w tym roku (ruch o ponad 0,5%). W dużej mierze można przypisać je pogorszeniu sentymentu względem regionu, które wynikało z niezapowiedzianej wizyty szefa CIA, Johna Ratcliffe’a w Moskwie. Według portalu Politico, podróż miała na celu przede wszystkim przestrzeżenie Rosjan przed potencjalnym atakiem na państwa bałtyckie oraz nakłonienie Władmira Putina do ograniczenia wsparcia oferowanego Iranowi.

Cierpiał nie tylko złoty, ale i inne waluty CEE. Jeszcze mocniejszego osłabienia doznał cechujący się wyjątkowo wysoką zmiennością forint węgierski. Wpływ czynników idiosynkratycznych (typowych dla regionu) jest o tyle klarowny, że większej zmienności nie obserwowaliśmy na parze EURUSD, która przeważnie dyktuje warunki na rynku FX.

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Michał Jóźwiak, Analityk Rynków Finansowych XTB